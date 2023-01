Sal centro di aggregazione alle borse di studio: ecco i progetti 2023 dedicati ai giovani di Albignasego

Il rinnovo del servizio del Centro di aggregazione ragazzi, la conferma del servizio Informagiovani con la nuova gara per l’assegnazione della gestione, il rifinanziamento del fondo dedicato alle borse di studio per gli studenti meritevoli: «Anche per quanto riguarda le politiche giovanili – spiega il Sindaco Filippo Giacinti - il bilancio di previsione 2023 del Comune di Albignasego è caratterizzato da tante conferme, senza alcun taglio ai servizi e alle risorse. I nostri ragazzi hanno fatto le spese in modo pesante della pandemia, che ha ridotto le occasioni di socialità e ci ha costretti alla sospensione di molte iniziative, è davvero un motivo di soddisfazione vedere che tutte le attività sono tornate a pieno regime».

Dietro a Villa Obizzi

Situato in piazzetta Caduti del Lavoro, dietro a Villa Obizzi, il centro aggregazione After Hour è uno dei servizi dedicati ai ragazzi più apprezzato dalle famiglie di Albignasego: al servizio, gratuito e aperto a tutti i minori di età compresa fra gli 11 e i 15 anni, frequentato da una settantina di ragazzi, è attivo quattro giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18, con un’estensione degli orari nel mese di luglio. Con la riapertura nell’autunno 2022 e la nuova gestione, affidata alla cooperativa sociale Peter Pan, alle attività ludiche e ai laboratori si affianca anche un’attività di aiuto compiti. «Un servizio prezioso per i ragazzi – aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili Anna Franco – ma anche per le famiglie che possono contare su un sostegno per la conciliazione lavoro-famiglia». La proposta è stata rifinanziata anche per il 2023 con uno stanziamento di 32 mila euro.

“Ci sto? ...Affare fatica!”

Bilancio positivo anche per le prime due edizioni del progetto “Ci sto? ...Affare fatica!”, che verrà riproposto anche nel 2023 e beneficia di un contributo di 20mila euro: i giovani iscritti, di età compresa fra i 14 e i 19 anni, sono coinvolti in una serie di attività dedicate alla cura dei beni pubblici. 170 i ragazzi del territorio di Albignasego che nel 2022 hanno aderito all’iniziativa, occasione per vivere un’esperienza di cittadinanza attiva dal forte valore formativo.

Informagiovani

Di poco inferiore ai 20mila euro anche lo stanziamento previsto per il servizio Informagiovani che nel 2022 ha registrato circa 100 contatti/utenti. A breve verrà avviata la procedura di gara per l’assegnazione della nuova gestione: l’appalto in essere scade infatti il prossimo 31 marzo.

La borsa di studio

Confermato inoltre il finanziamento di 5mila euro destinato a premiare con una borsa di studio 20 studenti meritevoli, dieci studenti della scuola secondaria di secondo grado e altrettanti universitari.

Info web

https://comune.albignasego.pd.it/notizie/1494897/borse-studio-comunali-studenti-meritevoli