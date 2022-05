Usare i media in maniera consapevole, gli appuntamenti alle superiori di “River Educational”

Nel 2022, oltre alla consolidata tradizione della competizione filmica internazionale, il River Film Festival di Padova (organizzato dall’Associazione Researching Movie) si apre alle attività di media literacy e di educazione all’immagine, inaugurando il nuovo format River Educational, finalizzato ad avvicinare gli studenti delle scuole superiori a un utilizzo più consapevole dei media contemporanei.

L’iniziativa nasce come luogo di conoscenza, trasmissione di saperi, confronto e dialogo intergenerazionale per promuovere la didattica del linguaggio audiovisivo e dare visibilità ai prodotti filmici realizzati dagli studenti e al cinema legato ai temi dell’adolescenza e della gioventù anche in relazione al contesto di appartenenza.

Salviamo i nostri giovani

Se come sottolinea la Commissione MIUR-MIBACT “i giovani italiani non posseggono in genere gli strumenti sufficienti – grammaticali, sintattici, storici, critici – per leggere, decodificare e usare in maniera consapevole la mole impressionante di immagini artificiali” che quotidianamente viene prodotta, è sempre più evidente l’importanza di rafforzare nelle scuole modelli che puntino a restituire ai contenuti audiovisivi una dimensione plurale e collettiva.

River Educational intende rispondere a questa urgenza, offrendo al territorio un percorso di film literacy che si compone di laboratori, incontri formativi e festival cinematografici.

Tutte le proiezioni e masterclass sono a titolo gratuito previa prenotazione.

Centro Culturale Altinate San Gaetano

Via Altinate 71

Programma

Lunedi? 2 maggio

Auditorium

09-09.45

Concorso

Progetto Nodi, Istituto Valle, Italia 2021, 6:54 min.

La magia dei colori, Alessia Zanon/ Istituto Valle, Italia 2022, 0:46 sec.

Spirito bianco, Liceo artistico B. Munari, Italia 2021, 3:55min.

Entita’ nascoste, Liceo artistico B. Munari, talia 2021, 2:04min.

Giovani d’oggi, Istituto G.B. Ferrari, Italia 2020, 9:13 min.

10-12.30

Festival in rete

River Film Festival

Tutu’, Lorenzo Tiberia, Italia 2021, 15 min.

Navozande, Le musicien, Reza Riahi, Francia 2020, 15 min.

There is exactly enough time, Oskar Salomonowitz, Austria 2021, 02:12 min.

Ennesimo Film Festival

We are not bad kids, Ben Falk, UK 2020, 13 min.

Corti a ponte

Catherine, Britt Raes, Belgio 2019, 12 min.

It’s me, Andrea Casaseca, Spagna 2020, 12 min.

La gita, Salvatore Alloca, Italia 2021, 14:35 min.

Incontri in presenza e online per le scuole a distanza

15-17.30

Masterclass

Dal fumetto al film con Bepi Vigna e i produttori Massimo Casula e Marina Marzotto.

18-20

5 e’ il numero perfetto, Igort Tuveri, Italia 2019, 100 min.

Incontro con i produttori in presenza

Spazio 35

10–12.30 / 15–17 / 18–20

Virtual reality

Swarm maarten, Isaäk de Heer, Germania 2022, 14 min:31 sec.

Home in the distance, Andreas Dahn, Svizzera 2021, 12 min.

Uku pacha, Diego Bonilla, Ecuador 2021, 14 min: 33 sec.

Martedi? 3 maggio

Auditorium

09-09.45

Concorso

La giustizia riparativa, Istituto LAS Guggenheim, Italia 2021, 07.03 min.

L’amore si vede dal mattino, Riccardo Mazzotta, IstitutoValle, Italia 2021, 01.14 min.

Un giorno quasi perfetto, Riccardo Mazzotta, IstitutoValle, Italia 2021, 02.55 min.

Sinopia, Istituto Valle, Italia 2021, 23:25 min.

10-12.30

Game of the year, Alessandro Redaelli, Italia 2021, 98 min.

Incontro con il regista in presenza e streaming

15-16.15

Masterclass

Regia & gaming, Alessandro Redaelli

16.15-17

Sceneggiatura videoludica – scrivere (per) un videogioco con Matteo Genovesi

18-20

La mif, Fred Baillif, Svizzera 2021, 110 min.

Incontro con il cast in presenza.

Spazio 35

10–12.30 / 15–17 / 18–20

Virtual reality

33/16, Marco Fabbro, Italia 2021, 6 min. 33 sec.

Caves, Carlos Isabel García, Svizzera 2021, 19 min: 23 sec.

Hydrocosmos, Milad Tangshir, Italia 2021, 20 min.

Sabato 7 maggio

Palazzo della salute, via San Francesco 90

09-09:.45

Concorso

Mentre guardi questo video, Istituto Valle, Italia 2022, 4 min.

Human, Liceo artistico B. Munari, Italia 2021, 6:24 min.

Tentazioni, Liceo artistico B. Munari, Italia 2021, 3:40 min.

I’m glad that we met, Lorenzo Enrico Lemmo, Elia Paccagnella, Istituto Valle, Italia 2022, 3:55 min.

10-12.30

Futura, Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher, Italia 2021, 105 min.

Incontro con la produttrice del film Giulia Moretti in presenza e streaming

Auditorium

15:-17.30

Masterclass

Giotto oltre i confini-backstage, Emilio della Chiesa, Italia 2022, 20 min.

Masterclass realizzazione film VR Giotto oltre i confini con Emilio della Chiesa, Giuliano Pisani e Antonio Zanella

18-20

Volevo nascondermi, Giorgio Diritti, Italia 2020, 120 min.

Incontro con il regista in presenza.

Spazio 35

10 – 12.30 / 15 – 17 / 18 – 20

Virtual reality

Giotto oltre i confini, Emilio della Chiesa, Italia 2021, 37 min.

