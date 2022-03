“La scuola italiana: come cambiarla?”, dialogo in Prato della Valle con il professore youtuber Matteo Saudino

Venerdì 18 marzo ‘22 in Prato della Valle – lato Santa Giustina-, dalle 9 alle11, gli studenti del liceo Duca d’Aosta dialogheranno con il docente, youtuber, scrittore Matteo Saudino sui problemi della scuola italiana e su come è necessario cambiarla. Parteciperà all’incontro anche il vicesindaco, Andrea Micalizzi, con un suo saluto e intervento previsti alle 10.15.

Matteo Saudino: laureato in Storia e Filosofia all'Università degli Studi di Torino, insegna filosofia al liceo “Giordano Bruno” della stessa città ed è ideatore di BarbaSophia, il canale YouTube in cui spiega e racconta concetti e storia della filosofia che conta oltre duecentoventimila iscritti. Scrittore, è autore di “Ribellarsi con la filosofia. Scopri con i grandi filosofi il coraggio di pensare”, "La filosofia non è una barba" e, con Chiara Foà, di "Cambiamo la scuola. Per un'istruzione a forma di persona" e “Il prof fannullone”.

Il focus dell’incontro promosso dall’assemblea d’istituto del Liceo Duca d'Aosta e realizzato in collaborazione con l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, si concentrerà sui temi che fanno parte della vita di tutti i giorni di ogni studente: i problemi della valutazione, l’edilizia scolastica, il pcto - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento-, i programmi di studio e molto altro. «Un dialogo - come dichiara Danilo Amedei, studente, rappresentante del Liceo - che vuole essere un momento di riflessione sul sistema scolastico che coinvolga tutta la cittadinanza e le altre scuole del territorio».

