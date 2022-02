Camposampiero, la Newton-Pertini pronta per il nuovo look

Visita all’istituto superiore Newton-Pertini di Camposampiero, da parte del Consigliere Provinciale con delega alla Scuola Alessandro Luigi Bisato. «Ho incontrato e discusso proficuamente del futuro della scuola – riferisce il consigliere Bisato - assieme al dirigente scolastico Chiara Tonello ed i suoi collaboratori, al Sindaco Katia Maccarrone e all’assessore alla pubblica istruzione Lorenza Baggio. Sta proseguendo il cantiere per complessivi 650.000 euro, relativo alle opere propedeutiche all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, mentre nei prossimi anni sono previsti investimenti ingenti in due stralci per il miglioramento/adeguamento sismico».

Per il primo stralcio 1.800.000 euro, inserito nel bilancio 2022 della Provincia, sono già iniziate le procedure di sondaggio a cui farà seguito la progettazione mentre un secondo stralcio per ulteriori 2.500.000 è previsto nel 2024. Non mancheranno anche piccoli interventi di miglioria per rendere fruibile al meglio la scuola agli oltre 2.100 studenti, distribuiti su 11 indirizzi di studio che ne fanno una delle scuole più grandi del Veneto.

Grande soddisfazione hanno manifestato il sindaco Katia Maccarrone e l’assessore all’istruzione Lorenza Maria Baggio: «E’ stata l’occasione per fare il punto dopo la chiusura delle iscrizioni – sottolinea il sindaco – ancora una volta questo polo scolastico si dimostra molto attrattivo. Le iscrizioni sono in costante crescita e le classi nei prossimi anni saranno in aumento. Ringrazio la Provincia per l’attenzione manifestata. L'investimento consistente prospettato dalla Provincia, - sottolinea l’assessore Baggio - è importante e necessario per dare risposta ad un territorio ampio che afferisce a Camposampiero. La messa in sicurezza degli edifici è fondamentale, come anche alcune migliorie che consentano di sfruttare ogni possibile spazio per le attività scolastiche».