Ad Albignasego arriva la scuola superiore

Dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio provinciale, anche il Consiglio comunale di Albignasego del 6 giugno ha approvato il protocollo d’intesa con la Provincia di Padova per l’insediamento di una scuola superiore nel proprio territorio. «Un’azione necessaria e propedeutica all’acquisizione di un’area privata e della sua successiva cessione alla Provincia» illustra il sindaco Filippo Giacinti. «Dobbiamo essere pronti nel caso i fondi Pnrr dedicati all’istruzione arrivassero e consentissero pertanto l’edificazione di una scuola superiore nel nostro territorio. Considerando i tempi stringenti concessi dai bandi Pnrr, per non perdere quella che riteniamo un’ottima opportunità per il nostro territorio e i nostri studenti, dobbiamo avere già pronta tutta la documentazione necessaria. Ma anche se non uscissero i bandi, diamo comunque avvio ad un percorso che stiamo condividendo da diverso tempo con la Provincia».

La scuola

Con apposito avviso pubblico pubblicato lo scorso febbraio il Comune aveva invitato i cittadini proprietari di terreni ampi a sufficienza (intorno ai diecimila metri quadrati) e vicini ai centri abitati e alle principali arterie di comunicazione e di trasporto pubblico, a formulare proposte di accordo pubblico/privato. Sono pervenute in municipio tre proposte: di queste, due non avevano i requisiti necessari, mentre la terza rispondeva a tutti i canoni richiesti. Si tratta di un terreno situato tra via Torino e via Roncon, nella parte retrostante del municipio. «Nel documento di programmazione comunale 2022/2024» aggiunge l’assessore ai rapporti istituzionali per i progetti strategici Massimiliano Barison «è stato espressamente previsto che, al fine di completare l’offerta di servizi scolastici nel territorio, l’amministrazione comunale di concerto con gli enti preposti attivi una scuola superiore. Sentita l’amministrazione provinciale si è predisposto quindi uno schema di protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione dell’opera, che sarà firmato nelle prossime settimane». Attraverso tale protocollo il Comune di Albignasego si impegna a mettere a disposizione gratuitamente della Provincia l’area per la costruzione del nuovo istituto e la Provincia, dal canto suo, una volta acquisito l’assenso dalle autorità scolastiche, si impegna ad inserire nella programmazione dei propri lavori pubblici 2024/2026 il finanziamento, la progettazione e la realizzazione dell’edificio.