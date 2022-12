Sicurezza in mare, il progetto “Poseidone” all’istituto superiore “Caro” di Cittadella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Istituto superiore di 2° “Caro” di Cittadella ha partecipato con ben dieci classi quarte al progetto sulla sicurezza in mare denominato “Poseidone”, un evento promosso dal delegato MDS Matteo Giardini fiduciario della FISA di Padova e Venezia. Le classi connesse in video conferenza e una in presenza hanno potuto provare l'esperienza di conprendere i pericoli del mare e le professionalità che di lavoro garantiscono la sicurezza dei naviganti e dei balneanti come la Guardia Costiera di Venezia che ha illustrato i ruoli , compiti e mansioni di suddetto Corpo e le modalità di arruolamento in Marina Militare.

La FISA ha spiegato come diventare Assistente Bagnanti e come evitare di mettersi in pericolo in piscina, lago e mare con esempi semplici che sono stati ben compresi dagli uditori.

Infine i Vigili del Fuoco in congedo hanno illustrato i pericoli delle acque vive come i fiumi e torrenti di valle , molto frequentati dai ragazzi nel periodo estivo.

La conferenza è terminata con i ringraziamenti al prof. Luigi Mattei di Scienze Motorie e la Dirigente Dott.ssa Bianchini Antonella che hanno fortemente voluto questa bella iniziativa che ha destato molto interesse tra i ragazzi.