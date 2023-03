Sicurezza stradale: spettacolo “I vulnerabili” per le scuole a Selvazzano Dentro

Venerdì 3 marzo alle ore 10 al Palazzetto dello Sport “A. Ceron” in via Euganea a Selvazzano Dentro si terrà la rappresentazione teatrale “I Vulnerabili” della compagnia Zelda, accreditata presso il MIUR, diretta dall’attore Filippo Tognazzo. Il Lions Club Mestrino Villa Gambazzi offre agli alunni delle classi II^ e III^ delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2, per un totale di 475 alunni, oltre che ai rispettivi insegnanti accompagnatori, una rappresentazione teatrale volta a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è tenuta questa mattina, lunedì 27 febbraio 2023, a Palazzo Eugenio Maestri erano presenti il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Selvazzano Dentro II “M. Cesarotti” prof.ssa Tiziana Petruzzo, il prof. Francesco Vella dell’Istituto Comprensivo Statale Selvazzano Dentro I “T. Albinoni”, il presidente del Lions Club Mestrino Villa Gambazzi avvocato Maria Albana Mazzari, la dott.ssa Rosanna Bettio e l’avvocato Sabrina Marafon socie del Lions Club Mestrino Villa Gambazzi, Federica Bittante della Compagnia Teatrale Zelda, il direttore Comandante del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest Enrico Maran ed il consigliere incaricato alle Politiche Giovanili Michela Barbiero.

«Torna a Selvazzano Dentro per la seconda volta uno spettacolo molto significativo per i nostri ragazzi. – afferma il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Grazie alla sensibilità condivisa sull’argomento tra i Soci del Lions Club Mestrino Villa Gambazzi, la nostra Amministrazione e i due Istituti Comprensivi, portiamo circa cinquecento alunni di 13 e 14 anni a teatro. L’argomento “sicurezza stradale” è quanto mai attuale visti i numerosi incidenti spesso mortali che coinvolgono tutte le settimane tanti giovani. La compagnia teatrale Zelda in modo diretto e incisivo riesce a trasmettere l’importanza di mettere in pratica piccoli accorgimenti o di evitare leggerezze e gesti superficiali per avere salva la vita. Sono certa che per i ragazzi ed i loro insegnanti sarà una mattina da ricordare!».

Lo spettacolo “I Vulnerabili” di e con Filippo Tognazzo, (dal 2008 Direttore Artistico di Zelda Teatro) con la partecipazione di Anti Gravity Worlds, pone l’attenzione su questa emergenza, senza spaventare o sconvolgere, in maniera semplice, a volte scherzosa, con un linguaggio efficace e diretto, per far comprendere l’importanza del rispetto delle regole stradali.

«Il Lions Club Mestrino Villa Gambazzi costituitosi circa 25 anni fa – spiega il presidente del Lions Club Mestrino Villa Gambazzi Avvocato Maria Albana Mazzari – oltre ad adoperarsi per aiutare chi si trova in difficoltà, da almeno 10 anni cerca di sensibilizzare le giovani generazioni sulle buone pratiche per evitare gli incidenti stradali, diventati purtroppo una vera e propria emergenza. L’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato, infatti, che gli incidenti stradali sono fra le prime cause di morte per i giovani tra i 10 e 24 anni, con quasi 3.500 morti e 300mila feriti all’anno».

