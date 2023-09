Troppe iscrizioni alla classe speciale di musica, 15 bambini rimangono fuori e senza strumenti

Sparisce una sezione musicale della scuola "Benvenuto Cellini". Ci sono troppi iscritto e non formano due classi. E' la storia della scuola di Mortise, che ha come fiore all'occhiello proprio la sezione musicale, che fino allo scorso anno ha accolto tutti i richiedenti con ben sei strumenti in studio: piano, clarinetto, flauto, chitarra classica, percussioni e violino. La scuola ha anche una band, la "Cellini street band", che ha suonato in centro per le manifestazioni del Natale, alla fiera di Padova, a Padre Leopoldo e in molte altre occasioni, mentre chitarre e violini si sono esibiti in ensemble. «Il ruolo educativo e sociale che la musica ha per i ragazzi del quartiere è stato ed è fondamentale - racconta un residente - ed è una possibilità unica, a titolo gratuito ed è un'esperienza di aggregazione e unione tra ragazzi di diversa origine al di fuori dell'attività scolastica vera e propria. I professori si sono spesi enormemente, moltiplicando le attività e creando progetti di continuità dalla scuola primaria. Il riscontro è stato notevole»

Le troppe iscrizioni

Quest'anno ci sono state circa il 50% in più di richieste. Ben 44, un numero tale da portare a richiedere una seconda classe di musica, ma così non è stato. Non è stata accolta infatti la richiesta e così 15 bambini sono rimasti esclusi. Per l'esame di ingresso sono stati quindi favoriti quelli che avevano già iniziato un percorso musicale: «Questo porta come conseguenza primaria la grande frustrazione dei ragazzi, per lo più già meno fortunati o provenienti da famiglie con meno possibilità e che non avevano potuto permettersi lezioni private durante la scuola primaria - prosegue il residente che racconta la vicenda - Dal punto di vista etico, la scuola, in questo modo, è diventata da inclusiva ad esclusiva». Oltre a questo sono stati tolti alcuni strumenti: violino e percussioni. L'assenza delle percussioni risulta particolarmente grave, poiché senza percussioni è destinata a morire la "Cellini street band", con grande detrimento anche di chi ha già iniziato il percorso musicale gli anni scorsi.

Il flash mob

«Si sta organizzando un flash mob, con la presenza anche degli ex allievi ed esecuzione di alcuni brani, per mercoledì 20 settembre, alle 16.45 presso la scuola di via Bajardi 24 ed altre iniziative di sensibilizzazione - chiude - .Purtroppo con gli strumenti istituzionali, le richieste degli insegnanti e la raccolta firme non abbiamo ottenuto risposte soddisfacenti».