Torna live in Fiera il Career day Ies

Torna nella sua versione “live”, il career day “Università Aperta – IES”, dedicato alle Scuole di Ingegneria, Economia e Scienze. L'ateneo patavino è tra i primi in Italia a “tornare in piazza” dal vivo, e non solo in forma digitale, con una manifestazione di tale portata. Saranno infatti circa 150 le aziende aderenti, tra cui Lamborghini, Nestlè, Decathlon, Electrolux, Gruppo Hera, Lidl e Pwc. Sarà un rientro in grande stile, visto che i laureati in Ingegneria, Economia e Scienze sono anche i più richiesti dalle aziende, con tassi di occupazione che, anche in periodo Covid, sfiorano il 100%.

4 novembre

L'appuntamento è per il 4 novembre, dalle 10 alle 18, all'interno del Padiglione 15 della Fiera. Oltre 300 le posizioni aperte presso le aziende partecipanti, che cercano giovani laureati da inserire a vario titolo, dallo stage al contratto a tempo indeterminato. Tra le novità dell'anno, si segnala che Lamborghini porterà in esposizione una Ursus Blu Eleos. Ogni azienda presente al Career Day – IES avrà a disposizione un desk per interagire con studenti e laureati, in modo da far conoscere la propria realtà e i propri fabbisogni formativi e professionali. Gli studenti potranno lasciare il curriculum e informarsi sulle posizioni aperte.

Colloqui

I colloqui si svolgeranno nella forma di one-to-one speed interviews ad accesso libero. Per motivi di sicurezza sanitaria, tuttavia, è obbligatoria la prenotazione su Eventbrite (qui universitapertaies21.eventbrite.it). Come da normativa vigente, inoltre, è obbligatorio esibire il Green Pass in corso di validità. L'iniziativa rappresenta per le aziende un importante momento di incontro con i giovani studenti e neolaureati degli ambiti ingegneristico, economico e scientifico per far conoscere la propria realtà aziendale, e per i candidati un'esclusiva opportunità di proporsi al mondo del lavoro secondo i propri fabbisogni formativi e professionali, anche attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti come lo stage e il tirocinio che agevolano l’inserimento lavorativo.

Numeri

Ottimi, nonostante l'impatto della pandemia, i dati sull'occupazione dei laureati padovani, in particolar modo nei settori coinvolti dal career day IES. Le statistiche a seguire si riferiscono ai laureati Unipd a un anno dal diploma (fonte: Almalaurea, Indagine sui laureati 2021): Ingegneria dell’Informazione (DEI): tasso di occupazione ad un anno dalla laurea 92,3% (era 93,7%, nel 2019, prima del Covid) con il 36,6% di assunti a tempo indeterminato Ingegneria Industriale: tasso di occupazione ad un anno dalla laurea 95,5% (era il 92,4% nel 2019), con il 100% di occupate tra le laureate donne. La percentuale di assunti a tempo indeterminato è pari al 28,6%. Ingegneria Civile, edile ed ambientale: tasso di occupazione ad un anno dalla laurea 83,3% (contro il 93,5% del 2019). La percentuale di assunti a tempo indeterminato è del 13,5%. Scienze Statistiche: tasso di occupazione 90,2% (era del 90%). La percentuale di assunti a tempo indeterminato è del 31,1%. Scienze Economiche ed Aziendali: 85,5% (era dell'87,9%). La percentuale di assunti a tempo indeterminato è del 25%. Matematica: 87,5% (era del 90,7%). La percentuale di assunti a tempo indeterminato è del 37%