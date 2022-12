Emergenza abitativa studenti, in soccorso arriva il Pnrr: 5 milioni e 63 nuovi posti letto

Cinque milioni tondi tondi del Pnrr per attivare posti letto. Arriveranno nelle casse dell'Esu e saranno utilizzati tra Padova e Vicenza (63 posti a Padova e 62 nella sede distaccata di Vicenza). Nei giorni scorsi è stato firmato, infatti, il Decreto ministeriale relativo al bando del Mur, che prevede un cofinanziamento di interventi per l'acquisizione di disponibilità del 75%, per il quale saranno assegnati all'ente per il diritto allo studio padovano 4.7 milioni di euro. Entro il 20 dicembre saranno assegnati i posti, scorrendo la graduatoria già esistente degli idonei per reddito e merito, che andranno a smussare il problema dell'emergenza abitativa degli studenti.

Dove

Dei 125 posti letto totali attivati dall'Esu, 40 vengono recuperati nello Small Royal Hotel in via Gattamelata grazie a una convenzione della durata di 11 anni per un finanziamento di 1 milione e 600 mila euro. Nell'hotel gli studenti avranno a disposizione 27 camere, mentre altri 23 posti saranno nella struttura di via Minio, il lascito Meneghetti in zona Arcella, che conta 6 appartamenti bicamera: 12 camere di cui 11 doppie e 1 singola. «Non ci vogliamo fermare qui – racconta il presidente dell'Esu, Giuseppe Maschera - .Stiamo attendendo la risposta di un bando che potrebbe portare ulteriori 200 posti letto in città e siamo pronti a cogliere tutte le occasioni possibili»