Gli universitari padovani a piedi fino a Bologna, come 800 anni fa

Da oggi, lunedì 19, a lunedì 26 settembre, l’Università di Padova ripercorre a piedi il viaggio degli studenti che, nel 1222, lasciarono Bologna per cercare maggiore libertà di studio a Padova, fondando il nostro Ateneo. Oggi i rappresentanti del nostro Ateneo sono partiti dalla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna alla presenza del professor Alessandro Bortolotti dell’Università di Bologna e arriveranno a Palazzo del Bo a Padova lunedì prossimo.

Le tappe

8 le tappe come 8 sono i secoli che ci separano da quella data, dal momento in cui la libertà, in tutte le sue declinazioni, si è fatta elemento fondante dell’Università di Padova, diventando il cuore della sua identità. Durante ciascun tratto del percorso, studenti e studentesse dell’Università di Padova in cammino si confrontano su 8 temi diversi, che secondo fonti storiche sono legati alla vita degli studenti che 800 anni fa avevano affrontato lo stesso viaggio. Oggi quegli argomenti vengono attualizzati e discussi attraverso le loro esperienze e costituiranno i contenuti di una serie di podcast in uscita a ottobre 2022. I social di Unipd si faranno diario dei giorni di cammino attraverso Instagram. Puoi scoprire dove gli studenti e le studentesse sono arrivati con la geolocalizzazione in tempo reale.

A-B 19 settembre: Bologna – Castelmaggiore (15 km)

B-C 20 settembre: Castelmaggiore – Malalbergo (24 km)

C-D 21 settembre: Malalbergo – Ferrara (23 km)

D-E 22 settembre: Ferrara – Polesella (23 km)

E-F 23 settembre: Polesella – Rovigo (18km)

F-G 24 settembre: Rovigo – Sant’Elena (23 km)

G-H 25 settembre: Sant’Elena – Battaglia Terme (20 km)

H-I 26 settembre: Battaglia Terme – Padova (15 km)