Il Bo cerca 700 posti letto per gli universitari fuori sede

L'Università di Padova, anche quest'anno, si fa parte attiva nel trovare alloggi per studentesse e studenti: in questo quadro rientra l'avviso di ricerca per posti letto, mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o l’instaurazione di un rapporto di locazione ultranovennale o di altra forma di godimento ultranovennale di immobili o di una loro parte, in tutte le città sedi di Ateneo. L'iniziativa si avvale un cofinanziamento del 75% del Mur previsto dal Pnrr. Se la ricerca andrà a buon fine, dunque, l'Università potrà ottenere dal Ministero un finanziamento che garantirà, ad esempio, un alloggio gratuito a chi ne ha diritto (vincitori e vincitrici di bando di concorso) o, in ogni caso, un alloggio a prezzi calmierati per le persone non vincitrici di bando di concorso.

Mapelli

«Come già fatto lo scorso anno, a fronte di una situazione locativa complicata, l’Università di Padova si impegna per aiutare studentesse e studenti ad avere garantito il loro alloggio, qualora vincitori di bando di concorso, oppure a trovarne uno a prezzi inferiori a quelli del mercato privato. Lavoriamo per il diritto allo studio di tutte e tutti basandoci, come sempre, su criteri di merito e reddito - afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova -. Abbiamo così aderito a questa opportunità prevista dal Pnrr, nella speranza di recuperare più posti disponibili, non solo a Padova, ma in tutte le città sedi della nostra Università».