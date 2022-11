Esserci o non esserci? Dialogo-spettacolo di Andrea Pennacchi con studentesse e studenti sul ritorno in presenza

Nell’ambito della settimana per il miglioramento della didattica, l’Università di Padova organizza per giovedì 17 novembre alle ore 15.30 nell’Aula magna di Palazzo del Bo (via VIII febbraio, 2 – Padova), un incontro sul valore del ritorno in presenza nei luoghi universitari e sulla riappropriazione di una quotidianità sociale di cui la pandemia ci ha temporaneamente privato.

L’incontro si aprirà con i saluti della rettrice Daniela Mapelli e con un’introduzione del prorettore alla didattica Marco Ferrante. Nel corso dell’evento si parlerà del ruolo delle attività didattiche in presenza nel favorire le relazioni sociali; l’essere presenti insieme è fondamentale anche sul piano formativo, per superare le difficoltà di apprendimento e la povertà educativa che il distanziamento ha fatto emergere.

Studentesse, studenti, docenti e personale dell’Università di Padova potranno confrontarsi su questi temi, nel corso di un dialogo-spettacolo dal titolo “Esserci o non esserci?”, con Andrea Pennacchi, attore, drammaturgo e registra teatrale padovano che è stato studente e dottore di ricerca in Linguistica, filologia e letterature anglo-germaniche nell’Ateneo patavino. Concluderà l’incontro Gianni Dal Pozzo, presidente dell’Associazione Alumni.

L’Università di Padova ha adottato già da alcuni anni l’iniziativa della “Settimana per il miglioramento della didattica” come strumento per la diffusione e pubblicizzazione dei risultati dell’indagine dell’opinione degli studenti. Dipartimenti e Scuole organizzano iniziative aperte a docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e stakeholder per comprendere, analizzare, confrontare e interpretare i risultati della rilevazione sugli insegnamenti e per riflettere in merito a eccellenze e criticità presenti nell’attività didattica e nell’offerta formativa erogata, nell’ottica di ottenere un innalzamento della qualità della formazione e dei servizi.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria (riservato alla comunità accademica): https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-esserci-o-non- esserci-dialogo-spettacolo- con-andrea-pennacchi- 459928517577

È possibile seguire l’evento anche in live streaming sul canale Youtube dell’Università di Padova:

https://www.youtube.com/watch? v=fhr1yZUpSVE

