Arqus è all’università di Padova

È l’Università di Padova a ospitare la conferenza annuale dell’alleanza universitaria europea Arqus, da lunedì 4 a mercoledì 6 aprile. La conferenza è un momento di confronto e scambio d’esperienze fra rappresentanti di ciascuna delle università dell’alleanza e luogo di incontro fra chi lavora congiuntamente, e a distanza, sulle linee d’azione di Arqus.

Quest’anno la conferenza annuale di Arqus ha per titolo “Free to Choose. Fostering Access to Higher Education in European Universities”, sul solco di quella libertà su cui si fondano gli 800 anni che l’ateneo ospitante, Padova, celebra proprio quest’anno, e che diventa parola chiave per la costruzione di un modello accademico futuro in cui si garantiscano, senza condizioni, il diritto allo studio e di ricerca.

L’obiettivo della conferenza è quello di rinforzare i legami fra i partner dell’alleanza, quest’anno arricchita dagli arrivi delle università di Minho (Portogallo) e Wroclaw (Polonia), assicurare una partecipazione attiva alle iniziative di Arqus e rinnovare un impegno congiunto verso la realizzazione della sua long-term vision: una visione a lungo termine che si poggia sugli ideali di inclusione, multilinguismo, educazione innovativa, qualità della ricerca, imprenditorialità e attivo coinvolgimento in ambito europeo.

Nel corso della conferenza si tiene anche la cerimonia di conferimento dell’Arqus Teaching Excellence Award, che premia esempi eccellenti e innovativi nel campo dell’insegnamento.

Per alcune sessioni è in programma la trasmissione in diretta streaming sul canale youtube di Arqus.

Maggiori informazioni su https://ilbolive.unipd.it/it/event/conferenza-annuale-arqus-2022

https://www.arqus-alliance.eu/index.php/news/university-padua-annual-conference-2022

Alleanza universitaria europea Arqus

L’Università di Padova ha costruito insieme all’Università di Granada (Spagna), all’Università di Bergen (Norvegia), all’Università di Lipsia (Germania), all’Università di Lione (Francia), all’Università di Graz (Austria) e all’Università di Vilnius (Lituania) l’Arqus European University Alliance. L’alleanza dei nove partner consente di instaurare una più stretta cooperazione europea ed è uno dei 17 consorzi tematici selezionati dalla Commissione Europea nell’ambito del programma europeo “European Universities”. Le istituzioni hanno concordato di lavorare insieme verso un approccio veramente europeo all’istruzione superiore, che preveda una mobilità senza soluzione di continuità per studenti, accademici, ricercatori e altro personale universitario, progetti congiunti a tutti i livelli di attività universitaria e iniziative condivise per l’impegno globale. Questa alleanza – che riconosce all’Università di Padova la sua esperienza nella linea d’azione in “Widening Access, Inclusion, and Diversity”, oltre a politiche universitarie più ampie e inclusive – promuove anche metodi innovativi di insegnamento e apprendimento, il multilinguismo nella comunità universitaria, lo sviluppo sostenibile attraverso la ricerca, l’istruzione e la consapevolezza in un contesto europeo, nonché il coinvolgimento di organizzazioni e aziende dei territori locali. Il nome dell’Alleanza deriva dal termine latino arcus/arquus (arco) che rappresenta le solide fondamenta che il consorzio ha gettato per costruire ponti verso un futuro condiviso, per rispondere alle grandi sfide sociali globali e per avanzare verso una più profonda integrazione europea.

Foto aricolo da comunicato stampa e da https://ilbolive.unipd.it/it/event/conferenza-annuale-arqus-2022