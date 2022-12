Università, aule studio chiuse durante le feste: monta la rabbia degli studenti

«L'università ha deciso di chiudere alcune aule studio durante i giorni di festa, nonostante il lavoro fatto da noi nelle scorse settimane per garantire che le più importanti e frequentate rimanessero aperte. Unipd ignora ancora una volta le rappresentanze studentesche, e questo è inaccettabile». A denunciare la vicenda è Domenico Amico, coordinatore di Udu Studenti Per e senatore accademico.

Udu

«È inaccettabile che l'Ateneo ignori il lavoro dei rappresentanti, appena rieletti con 15000 voti, definendo capricci le nostre richieste - prosegue il neosenatore - .Non saremo noi studenti a pagare l'aumento dei costi del riscaldamento, unica ragione per cui la Governance ha stabilito queste chiusure. Semmai i capricci sono i loro nel non voler tenere aperte le aule studio per soli cinque giorni in più». Per i rappresentanti dell'Udu, il Bo non può fare passi indietro. Prima del Covid infatti le aule studio rimanevano aperte ogni giorno anche durante le festività, ora con gli studenti tornati in presenza decide che è meglio chiudere.

L'aula Pollaio

«L'aula studio Pollaio è una realtà storica padovana autogestita, ed è assurdo che l'ateneo abbia chiesto la sua chiusura nei giorni di festa, nonostante la disponibilità e il lavoro costante del comitato di autogestione - aggiunge Teresa Cozzi, rappresentante in Senato con Udu Padova - .Oggi gli studenti a Padova sono 10000 in più rispetto a tre anni fa, e il Pollaio rimaneva aperto per continuare ad essere a servizio di ogni studente. Ora che c'è più necessità, l'Ateneo fa un passo indietro per il costo dei riscaldamenti. Ma non si può risparmiare sulle spalle degli studenti! Come può essere ragionevole tutto ciò? Gli studenti sono stanchi di non essere ascoltati: ma se non basta il lavoro dei rappresentanti, ci mobiliteremo in altri modi».