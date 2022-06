Al Bo la no tax area ricucita sull'Isee, tasse ridotte ai redditi più bassi. Udu: «Ora più accessibili»

Oggi 28 Giugno si è riunito il consiglio di amministrazione dell'Ateneo ed è stata votata e approvata la manovra sulla tassazione tanto richiesta dalla rappresentanza studentesca. «Attraverso un tavolo con l'Ateneo e un lavoro di contrattazione, Unipd ha accettato le nostre proposte sulla riduzione delle tasse - dichiara Anna Tesi, rappresentante degli studenti per l'Udu nel cda - un importante passo avanti per il diritto allo studio nella nostra Università" "abbiamo abbassato le tasse e aumentato la platea di studenti che non devono pagarle se non possono permettersele. Una presa di posizione importante da parte di Unipd, che deve agire in tutti i sensi per essere più accessibile»

Punteggi

Studenti Per Udu Padova infatti si è battuta fortemente perché fosse riconfermata la riduzione delle tasse relativa allo scorso anno accademico e ha ottenuto un incremento della decontribuzione, portando la No Tax area a 25.000 punti Isee. «Appoggiandoci e potenziando una manovra ministeriale, siamo riusciti ad abbassare le tasse a tutti gli studenti entro i 30.000 punti Isee e di questo siamo molto soddisfatti. Ora però guardiamo al futuro: è necessaria una riforma strutturale del sistema di contribuzione - prosegue Tesi - .Nello specifico, la manovra si articola in questo modo: gli studenti con un Isee tra 25.000 e 26.000 punti vedono una riduzione del 65%, gli studenti tra i 26.000 e i 28.000, una riduzione del 44%, e infine gli studenti tra i 28.000 e 30.000 punti Isee ricevono una riduzione del 37%». Le percentuali fanno riferimento alla contributo onnicomprensivo del 2020, l'ultimo anno prima degli interventi di riduzione delle tasse

Il futuro

Conclude Domenico Amico, Coordinatore di Studenti Per Udu Padova: «Il lavoro da fare è ancora molto, anche perché la manovra copre una platea ancora troppo ristretta e la regione non si sta minimamente preoccupando delle difficoltà economiche di studentesse e studenti in questo momento. Tutto ciò non è più tollerabile, motivo per cui non ci fermeremo a questo risultato. Ora Ministero e Regione devono contribuire significativamente sulle carriere di studentesse e studenti, rendendo realmente accessibile la formazione universitaria»