Il Bo entra dentro la Casa Bianca: nel report di Biden gli studi di sostenibilità energetica di Guarnieri

Sono entrati a far parte delle Relazione economica 2024 del Presidente degli Stati Uniti gli studi del professor Massimo Guarnieri, docente del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Padova, responsabile EescoLab – Laboratorio di Accumulo e Conversione Elettrochimica dell'Energia; è stato presidente del Comitato Tecnologico di Flow Batteries Europe e membro del Comitato di Politica Pubblica Europea dell'Ieee - Gruppo di Lavoro sull'energia. Il 2024 Economic Report of the President presenta una panoramica del progresso economico della nazione, e prende in considerazione diversi topics, così come indicato dalla lettera della Casa Bianca indirizzata al prof. Guarnieri.

Guarnieri

«Le mie ricerche riguardano la decarbonizzazione dell’energia, ovvero la transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabile e alle tecnologie di supporto, in particolare i sistemi di accumulo elettrochimico dell’energia, per impieghi sia di mobilità che stazionari – spiega Massimo Guarnieri -. In particolare lo studio del Council of Economic Advisers ha utilizzato alcune mie analisi sull’evoluzione dei veicoli elettrici comparata a quella dei veicoli con

motori termici, a benzina e diesel».