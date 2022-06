Il Bo vince il premio per sostenibilità e resilienza 2022

L’Università di Padova conquista due premi e due segnalazioni, quest’anno, nell’ambito del “Premio PA sostenibile e resiliente 2022”, promosso da Fpa e AsviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, il cui obiettivo è scoprire e valorizzare le migliori iniziative di amministrazioni, associazioni e start up sui temi dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell’Agenda 2030. Ad aggiudicarsi i premi sono stati l’Area Comunicazione e Marketing dell’Università di Padova con il progetto “Il clima che vogliamo” e il Dipartimento di Psicologia Generale con il progetto “Be-green".

Comunicazione

L’Area Comunicazione e Marketing dell'ateneo ha vinto il premio nella categoria “Comunicare la sostenibilità” grazie a “Il clima che vogliamo”, la serie de “Il Bo Live” che offre una prospettiva a 360 gradi riportando i principali problemi riguardanti il cambiamento climatico. Aspetto particolarmente rilevante del progetto, secondo il parere della giuria, è la sua crossmedialità: i contenuti sono stati veicolati anche attraverso podcast, infografiche e video.

Telmo Pievani

«La scommessa giornalistica e culturale de “Il Bo Live” è raccontare i grandi temi del momento, come la crisi climatica, unendo autorevolezza e spigliatezza, rivolgendosi a un pubblico giovane e intrecciando i diversi linguaggi del web. Questo premio – dichiara Telmo Pievani, docente dell’Ateneo e direttore de “Il Bo Live” – è un orgoglio per il nostro Ateneo perché conferma che stiamo vincendo quella scommessa non solo grazie al crescente interesse del pubblico, ma anche ai riconoscimenti della qualità del lavoro. Il grazie va a tutto il gruppo che ogni giorno costruisce con passione e competenza il nostro magazine».

Format de “Il clima che vogliamo”

«Il clima che vogliamo» consiste in una serie di articoli pubblicata nel magazine online Il Bo Live dell’Università di Padova, pensata per realizzare un focus a 360 gradi che approfondisca, in modo rigoroso, le principali problematiche riguardanti la crisi climatica in atto, rendendole allo stesso tempo comprensibili, chiare e interessanti ad un pubblico più ampio e differenziato possibile. Aspetto rilevante della serie «Il clima che vogliamo» è la crossmedialità: oltre agli articoli tradizionali, i contenuti vengono veicolati anche attraverso podcast, infografiche, video. Inoltre, vengono realizzati incontri curati e moderati dalla redazione sui temi dei cambiamenti climatici nell’ambito del Festival scientifico «Risvegli» dell’Orto Botanico dell’Università di Padova. L’obiettivo principale è la disseminazione di dati scientifici verificati sulle problematiche del cambiamento climatico nei confronti sia di un pubblico di esperti sia di un pubblico generalista. La serie intende dare uno sguardo a 360° sui diversi aspetti legati al climate change, non solo da un punto di vista di analisi scientifica dei dati ma anche da un punto di vista sociale e culturale che permetta ai lettori di comprendere come il cc abbia ricadute anche molto concrete sulla vita di tutti i giorni. Il Bo Live si rivolge a un pubblico eterogeneo, con una prevalenza nella fascia d’età 21/35 anni. I principali beneficiari sono i giovani, coloro sulle cui spalle pesano gli effetti dell’inquinamento di origine antropica, causa indiscussa del cambiamento climatico. La serie è comunque pensata per raggiungere un pubblico più ampio possibile, compresi enti di ricerca scientifica che lavorano sul cambiamento climatico per fare massa critica rispetto ai cosiddetti policy maker.