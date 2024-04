Ecco le graduatore dell'ateneo, 2400 studenti rimangono senza borse per studiare al Bo

È stata pubblicata oggi, 8 aprile, sul sito dell' Università di Padova la seconda assegnazione delle borse di studio, che ha confermato le tragiche aspettative degli studenti. Più di 2400 matricole, pur avendone diritto, sono ancora senza borsa di studio. «Dopo mesi di silenzio vergognoso da parte della regione Veneto, è uscita oggi la seconda assegnazione delle borse, gli scorrimenti coprono poco meno di 200 studenti lasciando ancora una lunga lista di idonei non beneficiari della prima assegnazione - dichiara Francesca Pollero, rappresentante degli studenti nel consiglio d'amministrazione dell'Esu di Padova per l'Udu - . Ad oggi sono ancora più di 2400 gli idonei non beneficiari nel nostro ateneo, tra studenti internazionali e matricole dell’Unione Europea. Un numero decisamente troppo alto per poter limitarsi a dare la colpa ai governi precedenti, come ha provato a fare l'assessora Elena Donazzan. Lei dovrebbe ricordare che attualmente al Governo c'è il suo partito. Perché non si adopera per risolvere il problema?»

La Regione

«I silenzi e i ritardi della Regione Veneto hanno dimostrato nuovamente il colpevole disinteresse della assessora Elena Donazzan verso il diritto allo studio - aggiunge il coordinatore di Udu, Domenico Amico - .Oltre ai finanziamenti provenienti dal ministero e dall'Università, la Regione non si è preoccupata di aumentare i fondi per la copertura delle borse di studio, anzi secondo i nostri calcoli mettendo anche qualcosina in meno rispetto l'anno scorso. Anche quest'anno continuiamo a chiederci, mentre le altre regioni fanno del diritto allo studio una tematica centrale, quale rilevanza gli danno Zaia e Donazzan? L'assessora Elena Donazzan aveva già messo le mani avanti, consapevole del suo operato e del suo totale disinteresse per le necessità della comunità studentesca. Ma non è possibile ignorare i diritti di migliaia di studenti, servono maggiori investimenti in diritto allo studio e servono ora. Basta chiudere gli occhi davanti a questa tragica situazione, Zaia e Donazzan si confrontino con noi rappresentanti e si impegnino a realizzare investimenti strutturali in ambito di diritto allo studio. La nostra protesta non finirà finchè tutti gli aventi diritto non avranno ciò che gli spetta».