Torna il Career Day nei cortili storici di palazzo Bo, attesi 2.500 studenti

Quest’anno ritorna in presenza Università Aperta, l’atteso appuntamento che ha per protagonisti studenti che si relazionano, nella maggior parte dei casi per la prima volta nella loro vita, con le aziende, e che si terrà giovedì 26 maggio con orario 10.00-17.00 nei cortili storici di Palazzo del Bo.

Università Aperta

L’atmosfera vivace e il clima di grande entusiasmo che ha sempre caratterizzato quest’iniziativa, fin dalle scorse edizioni, è testimoniata dal numero delle presenze che si attestava su una media di 2.500 ingressi. Grazie alla formula costantemente aggiornata del Career day Università Aperta, il mercato del lavoro entra nelle aule universitarie per trovare tra i suoi studenti o laureati i professionisti più qualificati, in grado di rispondere con precisione alle esigenze del mercato del lavoro concretizzando l'opportunità di incontro tra aziende e laureati. Questa opportunità, che è offerta gratuitamente dall’Ateneo, viene intesa come strategia di sostegno all'occupazione dei suoi laureati/studenti, un incontro per un dialogo aperto tra mondo universitario e realtà professionale. L’Ateneo di Padova apre le sue porte ad aziende e organizzazioni per agevolare il contatto diretto con i nuovi talenti e valorizzare le potenzialità che nascono e crescono nell’ambito accademico. L'evento è ad accesso libero e gratuito.