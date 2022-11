Ripristinerà le funzioni cerebrali danneggiate con la bioingegneria, ricerca finanziata con 1,5 milioni di euro

Continuano i successi dell’Università di Padova nel programma quadro Horizon Europe (2021-2027): Cecilia Laterza è risultata vincitrice del prestigioso finanziamento europeo Erc (European Research Council) nello schema Starting Grant, confermando la tendenza quanto mai positiva inaugurata nella precedente call del 2021, con ben quattro progetti finanziati. Cecilia Laterza realizzerà, nei prossimi 5 anni, il suo progetto COnNect presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, scelto come Host Institution, con un finanziamento complessivo di euro 1,5 milioni di euro.

Bando

I bandi Erc Starting Grants sono progettati per supportare scienziati e scienziate, studiosi e studiose eccellenti che operino in qualsiasi ambito del sapere e che si trovino in una fase di avvio della propria carriera e del proprio team di ricerca. L’Università di Padova sta rafforzando il proprio ruolo nell’ambito di questi bandi internazionali particolarmente competitivi, tramite il programma Talent@Unipd, che offre supporto alla presentazione della proposta progettuale ERC, e i finanziamenti di ateneo attribuiti dal programma STARS @Unipd, volto a favorire lo sviluppo scientifico di giovani ricercatori e ricercatrici di eccellenza e a promuoverne l’indipendenza nella carriera.

Zwirner

«Le call dell’ERC sono sempre estremamente competitive e rappresentano un severo banco di prova per le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori: complimenti dunque alla dott.ssa Laterza per l’ottimo risultato! Il fatto che il suo successo in Europa segua a ruota quello in un bando STARS di Ateneo rinnova il nostro impegno a rafforzare la dimensione internazionale della nostra ricerca» commenta iFabio Zwirner, prorettore alla Ricerca dell’Università di Padova.