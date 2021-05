Per la Center for World University Rankings il Bo è il secondo Ateneo migliore d'Italia

Nella nuova edizione della classifica del Center for World University Rankings per il 2021/2022, il Bo si conferma al 165 esimo nel mondo e al secondo posto in Italia dopo Sapienza.

La classifica

Il Cwur è poco popolare in Italia ma molto importante per il medio oriente ed ha valutato quest’anno quasi ventimila atenei; tra questi, ha individuato le migliori duemila università (di cui 66 sono italiane). La classifica prende in esame didattica e ricerca: quality of education (punteggio calcolato sulla base del numero di ex-alunni che hanno vinto importanti premi e medaglie a livello internazionale rispetto alla dimensione dell’università, 25%); alumni employment (punteggio calcolato sulla base del numero di ex studentesse e studenti che hanno ricoperto posizioni di CEO nelle migliori aziende del mondo, 25%); quality of faculty (punteggio calcolato sulla base del numero di docenti che hanno vinto importanti premi e medaglie internazionali, 10%); research performance. Per quest’ultimo parametro sono stati presi in considerazione i punteggi derivati da: research output (punteggio calcolato sulla base del numero totale di articoli di ricerca, 10%); high-quality publications (punteggio calcolato sulla base del numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste di alto livello, 10%), influence (punteggio calcolato sulla base del numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste altamente influenti, 10%), citations (punteggio calcolato sulla base del numero di articoli di ricerca “higly-cited”, 10%).