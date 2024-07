Al concorso risultano assegnati a Padova 360 maschi (46%) e 415 femmine (54%), in linea con i dati relativi agli iscritti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Il numero di candidati assegnati a Padova è di 775. Rispetto allo scorso anno i candidati sono circa 60 in meno, in linea con la decisione del Ministero dell’Università e della Ricerca di fornire una pluralità di sedi il più possibili prossime alla residenza dei candidati.

Il Concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione per laureati in Medicina e Chirurgia a Padova si terrà nel padiglione 7 della Fiera di Padova (ingresso da via Rismondo, Cancello P) alle ore 14.

La prova è nazionale e si terrà per l’intero territorio italiano martedì 23 luglio. A Padova si svolgerà nel padiglione 7 della Fiera (ingresso da via Rismondo, Cancello P) alle ore 14

Oltre 15mila per 775 posti, al via il concorso per le scuole di specializzazione per i laureati in medicina e chirurgia