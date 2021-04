Al via il corso di robotica e intelligenza artificiale per le aziende organizzato dall’università

Sono aperte fino al 9 maggio le iscrizioni al Corso di Intelligenza Artificiale e Robotica per l’Industria 4.0, organizzato dall’Università degli Studi di Padova e gestito da UniSMART – Fondazione Università di Padova. Il corso per aziende – rivolto a tutti i dipendenti e a tutte le aziende che insistono in territorio nazionale - è strutturato su tre incontri per un totale di 18 ore, con la presentazione in aula di casi d’uso reali.

Formazione

Il corso mira a formare le aziende sulle più avanzate tecnologie in ambito “Intelligenza artificiale e robotica”, creando un dialogo tra l’Università e le imprese del territorio. Tutti i docenti coinvolti, provenienti dai Dipartimenti di Ingegneria, Matematica, Economia, Beni Culturali, sono inseriti in una vasta rete di professionisti a livello europeo, creando le premesse per nuove opportunità di networking tra ricerca e business.

L'importanza dell'intelligenza artificiale e la robotica

«L’intelligenza Artificiale e la Robotica hanno la possibilità di trasformare radicalmente i servizi e i processi produttivi – dice il prof. Emanuele Menegatti, docente di Robotica Autonoma all’Università di Padova e direttore scientifico del Corso –. Trasferire i risultati della ricerca accademica verso le aziende ha già dimostrato di saper creare nuovi prodotti, servizi e professionalità, e questo oggi è realizzabile anche in aziende che fino a pochi anni fa erano escluse per dimensione economica o struttura interna».

Dove si usa

Moltissimi i campi di applicazione: dalla manutenzione e la diagnostica preventiva ai controlli di qualità automatizzati di nuova generazione, dalla manifattura intelligente e la sua gestione adattativa, alla produzione guidata dalla domanda.

L’impegno dell’ateneo patavino in questo settore è a 360 gradi. Da pochissimi giorni, infatti, l’Università di Padova è diventata partner del Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale per l’area Industria 4.0, un traguardo che premia la ricerca di eccellenza dell’ateneo. Il corso di Dottorato Nazionale è volto a creare esperti in Intelligenze Artificiali anche in dialogo sia con la piccola e media impresa, sia con le grandi realtà produttive del paese, per rispondere alla fortissima domanda mondiale di esperti nel settore.

L’Università di Padova inoltre attiva da quest’anno il Corso di Laurea in inglese Computer, che prevede, tra i quattro curricula proposti, quelli in AI and Robotics

Per maggiori informazioni:

https://unismart.click/robotica-ai