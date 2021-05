Alla scoperta di antipasti, primi, secondi e dessert: al via "Educhef" il corso per il personale UniPD

Dopo il successo delle due edizioni rivolte alle matricole fuori sede iscritte al primo anno dei corsi di laurea di I e II livello dell’Università di Padova, è in partenza martedì 18 maggio 2021, la prima edizione online di EDUCHEF dedicata al personale dell’Ateneo.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Confcommercio Ascom Padova, Coop Alleanza 3.0 e Fairtrade Italia, responsabile del Marchio internazionale di certificazione del commercio equosolidale Fairtrade, si pone l’obiettivo di promuovere anche tra il personale i valori di un’alimentazione più sana e sostenibile.

Incontri tematici tenuti da chef qualificati

Il percorso si articolerà in minimo 12 serate tematiche tra maggio e giugno 2021, tenute da chef qualificati che guideranno i partecipanti nell’esecuzione di piatti gustosi e genuini utilizzando prodotti a marchio Coop e del territorio. In base alle serate tematiche scelte, le partecipanti e i partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi nella preparazione di antipasti, primi, secondi e dessert.

Online

Le lezioni si svolgeranno in diretta dai laboratori di cucina di Confcommercio Ascom Padova, siti presso AAMA, via Due Palazzi, Padova con gli chef in presenza, mentre gruppi di 20 persone seguiranno le lezioni online, con un coinvolgimento complessivo previsto di massimo 240 persone.

L'approfondimento

Il percorso sarà arricchito da alcuni momenti formativi dedicati agli acquisti consapevoli e alle filiere sostenibili: nel corso dell’incontro di avvio, oltre a fornire alle partecipanti e ai partecipanti alcune informazioni utili ai fini della loro partecipazione all’iniziativa, vi sarà un momento formativo a cura di Coop Alleanza 3.0 sulla spesa consapevole e responsabile, attenta alla provenienza dei prodotti e agli ingredienti. Inoltre, nel corso delle serate dedicate ai dessert, gli esperti di Fairtrade Italia approfondiranno il tema della produzione e degli approvvigionamenti rispettosi dei diritti dei lavoratori, delle loro comunità e dell’ambiente.

Sicurezza

A causa del perdurare della situazione pandemica, l’edizione si terrà in modalità online, anche se, fino all’ultimo, era forte il desiderio da parte dell’Ateneo di poter realizzare l’iniziativa in presenza. Si cercherà comunque di trarre il meglio anche da questa modalità. Il progetto EDUCHEF rientra in un contesto più ampio di politiche che l’Ateneo di Padova sta portando avanti da tempo in ambito di promozione del benessere tra studenti e personale di Ateneo e di educazione e informazione sui temi della sostenibilità, in tutte le sue declinazioni.

Iscrizioni

È possibile iscriversi a un massimo di due serate su tematiche diverse tra quelle in calendario e gli incontri si terranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Zoom e in diretta dai laboratori di cucina di Ascom - AAMA di Padova. Il calendario degli incontri, suddiviso per tematiche: “Gli antipasti” 18, 19 e 20 maggio, “I primi” 25, 26 e 27 maggio, “I secondi 15, 16 e 17 giugno”, “I dessert” 22, 23 e 24 giugno.

Scadenze

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 6 maggio 2021 alle ore 10. L’attività è gratuita ed è da considerarsi fuori dall'orario di servizio. La partecipazione è limitata ai posti disponibili e segue l'ordine di arrivo delle iscrizioni.

Come partecipare

Per partecipare è necessaria l'iscrizione compilando il Modulo di iscrizione – EDUCHEF PER IL PERSONALE UNIPD 2021 (online).