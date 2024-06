"L’arte della scrittura giudiziale - Metodologia del testo processuale", il corso della Scuola di Giurisprudenza

"L’arte della scrittura giudiziale - Metodologia del testo processuale". Questo il titolo del nuovo corso universitario online proposto dalla Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova e lanciato nelle scorse ore sulla piattaforma EduOpen. Nel dettaglio, il progetto inizierà ufficialmente il prossimo 2 luglio 2024, ma le iscrizioni al MOOC (Massive Open Online Course) - che è l'impegnativo esito di un progetto di innovazione didattica del Dipartimento di Diritto Privato e di Critica del Diritto (DPCD) – sono già aperte e lo rimarranno a tempo indeterminato a titolo del tutto gratuito.

L’obiettivo

L’obiettivo è quello di fornire a studenti, tirocinanti, professionisti del settore giustizia e consulenti tecnici di tribunale uno strumento pratico di apprendimento metodologico per la composizione di testi giuridici comunicativamente efficaci e persuasivi. Dedicate alla cultura retorica ed alla tecnica forense di redazione delle diverse tipologie di atti processuali, le sintetiche ma efficaci videolezioni del corso saranno tenute da docenti universitari, avvocati, magistrati e periti delle Corti (dott.ssa Elisabetta Benucci, ing. Emanuele Casadio, avv. Alessandro Crivellaro, avv. Paolo Doria, dott. Antonello Fabbro, prof. Federigo Bambi, dott. Giovanni Pascuzzi, dott.ssa Patrizia Pavan, prof. Paolo Sommaggio, dott. Luca Zamparo) e saranno anche integrate da ampio materiale didattico oltre che da verifiche che saranno proposte alla fine di ogni singolo modulo per valutare la preparazione degli iscritti.

L'attestato

Al termine di tutti i moduli presenti, una volta superato il quiz finale, verrà infine rilasciato un attestato di partecipazione. «L’iniziativa che abbiamo ideato, completamente gratuita, è orientata su 30 ore di formazione nelle quali troveranno particolare rilievo le impeccabili presentazioni dell'Accademia della Crusca di Firenze e del Consiglio di Stato di Roma che documenteranno come oggi gli spazi della scrittura e della giustizia parlino lo stesso linguaggio» spiega il Prof. Paolo Moro, Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza 2.0 a Treviso e Responsabile scientifico del corso online in collaborazione con l’avv. Elena Bettarello. «L’intento è quello di far acquisire agli utenti le basi metodologiche per comporre testi giuridici in maniera efficace, per usare adeguate tecniche di persuasione dell’uditorio e per utilizzare gli strumenti di retorica digitale – continua - Proprio per questo, il corso si propone di far apprendere i fondamenti teorici e gli sviluppi informatici della retorica quale metodologia dell'argomentazione giuridica, con un taglio pratico ed un risvolto applicativo. In ogni caso, l’approccio didattico avrà sì carattere teorico, ma sarà comunque privilegiato l’aspetto pratico-casistico in modo tale da consentire un più efficace apprendimento delle tematiche trattate così da orientare la didattica proposta anche in senso professionalizzante».