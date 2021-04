Dissezione anatomica online: al via la Winter School in lingua cinese con lo studio anatomico su cadavere

L’Università di Padova organizza il primo corso di dissezione anatomica online e lo offre totalmente in cinese.

Uno degli Istituti Anatomici più importanti a livello mondiale

«L’Università di Padova ha una lunga tradizione anatomica che risale ai tempi di Vesalio e di Acquapendente, e che è tutt’oggi riconosciuta in tutto il mondo – ricorda il prof. Raffaele De Caro, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova -. Negli ultimi 20 anni l’Istituto di Anatomia di Padova si è rinnovato negli ambienti e nell’offerta formativa, divenendo uno degli Istituti Anatomici più importanti a livello mondiale, ottenendo il 14 posto nel QS World University ranking by subject 2021.Inoltre da alcuni anni l’Istituto di Anatomia di Padova è stato riconosciuto dalla Regione Veneto come Centro di riferimento regionale per la Donazione del corpo a scopo di didattica e di ricerca».

La formazione

Grazie a questo progetto del prof. Raffaele De Caro, l’Università di Padova può offrire corsi di formazione su cadavere agli studenti, ai medici in formazione e ai medici specialisti, non solo della regione Veneto, ma attirando gente da tutto il mondo.

A causa delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 queste attività su cadavere erano state sospese, ma grazie alla tecnologia ed alle piattaforme per la didattica online che l’Università ha saputo mettere a disposizione, si è potuto superare questo temporaneo limite e mantenere l’offerta formativa “su cadavere”.

A febbraio, sotto la direzione della prof.ssa Carla Stecco è stata organizzata una Winter School online in inglese sull’anatomia delle fasce che ha avuto più di 200 iscritti da tutto il mondo, ed ora la stessa esperienza è stata replicata in lingua veicolare cinese.

L'inizio del corso

A questa Winter School, che inizia 20 aprile 2121, parteciperanno 150 studenti cinesi che per una settimana potranno ascoltare le lezioni tenuti da tutto il corpo docente dell’Istituto di Anatomia e vedere le dissezioni eseguite presso lo storico Istituto di Padova.

Questa è la pagina sul sito del Dipartimento di Neuroscienze dove è presentato il progetto: https://www.neuroscienze.unipd.it/didattica/winter-school