Il Bo conferisce la laurea ad honorem in medicina e chirurgia a Douglas Wallace

L'Università di Padova conferisce la laurea magistrale ad honorem in Medicina e chirurgia a Douglas C. Wallace, direttore del Center for Mitochondrial and Epigenomic Medicine (CMEM) al The Children's Hospital of Philadelphia Research Institute, e professore nel dipartimento di Pathology and Laboratory Medicine - University of Pennsylvania.

La cerimonia

Douglas C. Wallace, che terrà martedì 21 giugno alle ore 11.00 in Aula Magna dell’Ateneo patavino in via VIII febbraio a Padova la sua lectio 'Discovery of a New Form of Human Genetics: Mitochondrial Genetic Medicine', è tra i massimi esperti della genetica umana. Le sue ricerche scientifiche sul funzionamento del dna mitocondriale si sono rivelate di fondamentale importanza per la salute umana.

Motivazioni

Il titolo accademico onorario gli viene conferito su proposta del Dipartimento di Scienze biomediche: «Il prof. Wallace ha definito le regole della trasmissione genetica del dna mitocondriale dimostrando la sua eredità esclusivamente materna, una scoperta che gli ha permesso la identificazione della prima malattia ereditaria del dna mitocondriale. Ha dimostrato l’esistenza di modificazioni non patologiche del dna mitocondriale che definiscono gli aplogruppi, specifiche varianti la cui definizione ha reso possibile l'identificazione della progenitrice africana di tutta l’umanità e la ricostruzione della colonizzazione della terra da parte della nostra specie. Il prof. Wallace ha anche dimostrato che gli aplogruppi hanno un ruolo adattativo, cioè che possono avere un effetto benefico in un determinato ambiente mentre possono divenire sfavorevoli in un ambiente diverso. A queste varianti del dna mitocondriale viene oggi attribuita un’importanza notevole nella predisposizione a malattie a grande diffusione che vanno dal diabete all’obesità, alle cardiomiopatie e alle malattie neurodegenerative. Gli studi del prof. Wallace hanno contribuito in modo determinante a stabilire il ruolo dei mitocondri in malattie a patogenesi complessa e allo sviluppo della medicina mitocondriale, una delle nuove frontiere della medicina moderna»