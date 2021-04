Per l'elezione del rettore si vota il 14 giugno: tutte le informazioni utili

La data delle elezioni del rettore è il 14 giugno. La corsa per lo scranno più alto del Bo entra nel vivo con la scelta della data ufficiale nella quale le urne virtuali si apriranno per decidere chi sarà il sostituto di Rosario Rizzuto.

Le elezioni

Si voterà in modalità elettronica lunedì 14 giugno dalle 8 alle 18. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta si procederà a una seconda votazione il 16 giugno, sempre dalle 8 alle 18. Per l’eventuale ballottaggio è stata prevista la data del 18 giugno dalle 8 alle 18. Le candidature ufficiali potranno essere presentate dalle 9 del 26 aprile alle 13 del 18 maggio tramite la compilazione online di un apposito modulo. Ad avere diritto di voto sono i docenti, i ricercatori (il cui voto vale per testa), i componenti del consiglio degli studenti, i vari rappresentanti, il personale tecnico-amministrativo, i dottorandi, gli specializzandi (il cui voto viene valutato secondo un peso percentuale diverso). Dal 4 giugno si potrà verificare se si è compresi nell’elettorato attivo e in caso di problemi è possibile scrivere a elezioni.rettore@unipd.it.