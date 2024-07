Francesca Tarantello studentessa UniPd e atleta paralimpica ai giochi olimpici 2024 incontra la rettrice

Francesca è studentessa di Biologia molecolare all’Università di Padova e ha ottenuto il pass per partecipare il 2 settembre 2024 alle Paralimpiadi grazie ai risultati degli ultimi due anni che l’hanno posta tra le prime 10 atlete al mondo che vengono selezionate per partecipare ai Giochi olimpici.

La passione che diventa un lavoro

Francesca è ipovedente dalla nascita ma per sua stessa ammissione non ha mai considerato la sua visione limitata come una vera e propria disabilità o un ostacolo: pratica nuoto dai 6 anni, praticandolo in maniera agonistica dai 12 anni; a 20 anni si avvicina al Triathlon (nuoto/bici/corsa) e, da passione, diventa un lavoro.

L'augurio di Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova

«Un incontro emozionante, nel quale ho potuto fare di persona i complimenti a Francesca Tarantello, e non solo per gli straordinari risultati sportivi. – afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. Francesca è una studentessa-atleta con una grandissima forza d’animo che sta conciliando, al meglio, il suo percorso universitario con i momenti di studio. Da anni l’ateneo è attento a promuovere e facilitare la doppia carriera: al momento abbiamo 116 studentesse o studenti atleti. Sono molto felice delle belle parole che Francesca ha speso sul nostro ateneo: spero che nei prossimi anni, compatibilmente ai suoi impegni da atleta che la tengono molto occupata, possa godersi ancor più la vita universitaria e la città di Padova che, come lei ha ben detto, è una città molto giovane, a misura di studentessa e studente. Le auguro anche di poter realizzare uno dei suoi sogni, ovvero dare, attraverso il suo percorso accademico, un contributo alla ricerca sulle malattie rare».

Foto articolo da comunicato stampa