Goliardia, nuovi mantelli e tribunato bis per Euridice

I principi del Bo si sono espressi e hanno riconfermato Elena “Euridice” Baldan, studentessa del Dams, tribuno dei goliardi.

Il tribuno

Martedì 8 febbraio la tradizione si è compiuta. La rettrice Daniela Mapelli ha donato dei nuovi mantelli alla Goliardia che sono stati battezzati con tabacco e polifonico, il drink inventato da Mario Bovis, lo storico barista del Bo. Tra canti e scherzi, Elena Baldan è stata nominata nuovamente tribuno dei goliardi. Baldan è stata la prima donna a ricoprire la carica di capo dei goliardi, prima ancora che la stessa università eleggesse una rettrice. Non a caso, oltre alla feluca, aveva in mano un mattarello, in onore di un altro bis, quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Una riconferma importante – ha detto Baldan – Per gli 800 anni abbiamo pensato servisse una figura di continuità, un po’ come Mattarella, non a caso il primo dono è stato proprio un mattarello. È il secondo anno di una donna in tribunato ed è una bella emozione. Quando lo scorso giugno è stata eletta la rettrice abbiamo capito che la sensibilità degli studenti viene prima delle necessità delle istituzioni. Per l’inaugurazione del nuovo anno accademico abbiamo già un paio di scherzi pronti e tantissime idee».