Inaugurazione 799esimo anno accademico Università di Padova

Inaugurazione 799° anno accademico Università di Padova

Venerdì 16 aprile 2021 ore 15

Aula Magna Palazzo del Bo - Padova

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming

«L’Università non si ferma. Un messaggio forte che vogliamo ribadire anche un anno dopo, con la seconda inaugurazione dell’Anno Accademico, che si svolgerà in Aula Magna, e si potrà seguire da remoto. – afferma Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova –. Non ci siamo mai fermati: abbiamo continuato a fare lezione, in presenza quando si è potuto, a far svolgere laboratori, esami, lauree. Abbiamo – anche in questo modo – riaffermato come sia la scienza ad essere l’antidoto reale alla pandemia. Ringrazio Maria Elisabetta Alberta Casellati, presidente del Senato, Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e della Ricerca, Ferruccio Resta, presidente della Crui: che porteranno nella cerimonia il loro prestigio e l’autorevole voce delle istituzioni. Così come voglio sottolineare il tema della lectio magistralis, che sarà tenuta da Marco Mascia: i diritti umani, valore fondante del nostro ateneo, in questo momento difficile più che mai al centro della nostra attenzione. Si chiude così simbolicamente un percorso aperto durante la mia prima apertura, come rettore, di Anno Accademico, sei anni fa, dedicata alla memoria di Giulio Regeni».

https://www.unipd.it/inaugurazione-799aa