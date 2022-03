Tornano i "Racconti della natura" all'Orto botanico: Tillon presenta "Essere una quercia"

Lunedì 21 marzo alle 18.00 all’Orto botanico dell’Università di Padova si terrà la prima tappa del tour di presentazione del libro “Essere una quercia” (Ed. Contrasto per la collana Tracce) dello scrittore francese Laurent Tillon che dialogherà con Telmo Pievani, delegato alla Comunicazione e alla divulgazione scientifica dell'Ateneo.

L'incontro

È il primo incontro aperto al pubblico dell’edizione 2022 de i “Racconti della Natura”, una rassegna di appuntamenti letterari, organizzati dall’Orto botanico, che ruotano attorno al tema della scrittura come mezzo privilegiato per raccontare la natura che ci circonda. L’Orto botanico presenta al pubblico questo nuovo ciclo di incontri con autori e autrici italiani e internazionali, in una pluralità di voci e di linguaggi selezionati tra le principali novità editoriali che saranno disponibili anche al bookshop. Gli appuntamenti, ospitati nell’arco di tutto l’anno in vari luoghi dell’Orto, saranno caratterizzati di volta in volta da musica, proiezioni, letture, interventi di ospiti o, per i più piccoli, da animazioni e laboratori, collegati ai temi trattati in ciascun libro. Durante l'incontro Tillon dialogherà in francese, ma sarà disponibile la traduzione simultanea per il pubblico in sala. In chiusura è previsto un breve firmacopie. Essere una quercia sarà in vendita al bookshop dell’Orto a partire sempre dal 21 marzo. L'evento è gratuito e per partecipare è richiesta la prenotazione online al link.

Lo scrittore

Fin dall’adolescenza Laurent Tillon, autore di "Essere una quercia", racconta di aver ascoltato pazientemente le storie di Quercus, una grande quercia sessile nel fiore della sua esistenza, 250 anni. Gli alberi sono tremila miliardi sulla Terra. Quasi quattrocentoventi volte più numerosi degli esseri umani. Sono essenziali per sostenere la vita. Anche gli alberi hanno una storia. E la raccontano a chi riesce a percepire i piccoli segni inscritti nella loro corteccia, nella forma di un ramo o nel rapporto, di amicizia e sostegno, con i loro vicini. Tillon ci parlerà quindi di avventure burrascose, cominciate prima della Rivoluzione francese, arrivando fino a oggi. Tra battaglie silenziose e alleanze inattese, predatori e parassiti, tempeste e tradimenti, la storia di Quercus si intreccia a quella del popolo della foresta, dal topo alla salamandra, dal picchio al pipistrello. Tra scienza, poesia e filosofia, Tillon rivela alcuni dei grandi segreti della natura e ci indica le strade da esplorare per conoscere e ammirare a lungo, ancora, Quercus e con lui tutta la comunità della foresta. Laurent Tillon è cresciuto proprio accanto a una quercia, diventando poi biologo e ingegnere forestale all’Ente Nazionale francese delle Foreste, studia il funzionamento degli ecosistemi e delle relazioni tra specie animali e alberi. Specialista del pipistrello silvestre, la sua seconda passione dopo gli alberi, è autore del primo titolo della collana Tracce, insieme a Il versante animale di Jean-Christophe Bailly, che nasce dal lavoro del comitato editoriale formato da Goffredo Fofi, Roberto Koch e Telmo Pievani, per dare spazio a una pluralità di voci e sguardi sul mondo che ci circonda. Tracce è un luogo privilegiato, una sperimentazione di testi e immagini, per quanti, oggi, si impegnano in strategie nuove, narrazioni e visioni originali, su animali, piante, boschi, mondi selvaggi apparentemente lontani da ascoltare e osservare. Le esperienze e le avventure di specie animali, alberi, fenomeni geografici e climatici con cui facciamo mondo comune, sono il cuore dei volumi della collana: un approccio biografico dei viventi.