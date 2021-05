Università di Padova, aperte le iscrizioni ai corsi estivi di Bressanone: tutte le info

Ogni anno nel polo didattico di Bressanone (Bolzano) si svolgono iniziative didattiche e di formazione, convegni e corsi rivolti a studenti e studentesse dell'Università di Padova (anche di dottorato), docenti, enti e strutture di ricerca.

Bressanone

Ci si può iscrivere fino al 15 giugno a questo link. Le lezioni si tengono alla Libera Università di Bolzano (via Ratisbona 16, Bressanone) e alla Casa della Gioventù Universitaria (via Rio Bianco 12, Bressanone). Il primo turno è dal 26 luglio al 7 agosto per le Scuole di Agraria e Medicina veterinaria, Economia e Scienze politiche, Giurisprudenza, Ingegneria, mentre il secondo turno è dal 16 agosto al 28 agosto per le Scuole di Psicologia, Medicina e Chirurgia, Scienze, Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale.