I laureati in Biologia escono dall'ateneo, proclamazioni all'aperto in piazza Eremitani

Lauree in piazza. Domani, 21 settembre, festa in Piazza Eremitani per celebrare i neodottori in Biologia dell’Università di Padova. Saranno 134 le laureande e i laureandi di tutti i corsi di studio triennali del dipartimento di Biologia che riceveranno il diploma di laurea alla presenza del prorettore alla Didattica Marco Ferrante e del professor Alberto Barausse, che terrà una prolusione su tematiche ambientali. A chiudere la cerimonia ci sarà un concerto di arpe del Conservatorio Pollini. Già dallo scorso anno il dipartimento di Biologia dell’Università di Padova ha deciso di uscire dal perimetro dell’Ateneo per includere quello più ampio della città per condivere una grande ricchezza culturale e rimarcare lo stretto legame che esiste tra Ateneo e Padova città della scienza