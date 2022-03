Al via le masterclass delle particelle: è boom di iscrizioni per la 18esima edizione

Oltre 400 studentesse e studenti del Veneto quest'anno partecipano alle masterclass internazionali di fisica delle particelle, coordinate a livello nazionale dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e organizzate a Padova dalla sezione Infn locale in collaborazione con i dipartimenti di Fisica e Astronomia e di Matematica dell’Ateneo.

Le masterclass

Grazie alle masterclass internazionali, studentesse e studenti potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche di grandi laboratori di ricerca internazionali come il Cern di Ginevra e il Kek di Tsukuba, in Giappone. Saranno accompagnati da ricercatori e ricercatrici in un viaggio alla scoperta delle proprietà delle particelle ed esploreranno direttamente i segreti dell'acceleratore Lhc (Large Hadron Collider) del Cern, analizzando i veri dati degli esperimenti. Lunedì 7 marzo, si parte con la prima masterclass sull’esperimento BELLE II del laboratorio Kek, a cui seguiranno le masterclass sugli esperimenti del Cern nelle date di 14, 15 e 16 marzo. Tutte le masterclass si svolgono nell’orario 10-17 e saranno online il 7 marzo e in presenza presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova (Plesso Paolotti) nelle altre date. Le giornate di masterclass prevedono attività divise tra seminari introduttivi ed esercitazioni al computer su uno degli esperimenti degli acceleratori SuperKEKb di Tsukuba e Lhc di Ginevra. L’iniziativa, giunta alla 18esima edizione, fa parte delle masterclass internazionali organizzate da Ippog (International Particle Physics Outreach Group) e, in Italia, dall'Infn. Le masterclass si svolgono contemporaneamente in 60 diversi paesi, coinvolgono oltre 200 tra i più prestigiosi enti di ricerca e università del mondo e più di 13.000 studenti delle scuole secondarie di II grado.