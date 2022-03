Matricole a lezione di cucina sana e sostenibile: al via la terza edizione di Educhef

Lunedì 7 marzo 2022 riparte Educhef Studenti, il corso di educazione alimentare sostenibile destinato alle matricole fuori sede iscritte al primo anno dei corsi di laurea di I, II livello e a ciclo unico dell’Università di Padova. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, realizzata in collaborazione con Ascom Servizi Padova - Accademia Arti e Mestieri Alimentari di Ascom Padova, Coop Alleanza 3.0 s.c. e Fairtrade Italia s.c., si pone l’obiettivo di avvicinare studentesse e studenti a un’alimentazione più sana e sostenibile.

Il corso, della durata di cinque giorni, sarà ripetuto per quattro settimane e prevede un coinvolgimento complessivo di 120 studentesse e studenti.

Gli appuntamenti sono pomeridiani o serali, dal lunedì al venerdì, e privilegiano un approccio pratico-laboratoriale. Durante gli incontri, chef qualificati guideranno i partecipanti alla scoperta dei fondamentali di una cucina sana e sostenibile: dalle tecniche di base in cucina ai prodotti da forno, dalla preparazione di un piatto unico ai primi piatti, dai secondi piatti ai dessert e alla cucina del recupero.

La prima lezione di ciascuna edizione si terrà ai laboratori di cucina di Confcommercio Ascom Padova - Accademia Arti e Mestieri Alimentari di Ascom Padova in via Due Palazzi 43/a a Padova. Studentesse e studenti avranno così l’opportunità di apprendere le tecniche base in cucina in un ambiente professionale e attrezzato, ai laboratori di cucina di Confcommercio Ascom – A.A.M.A., con prodotti, a marchio Coop e del territorio, forniti da Coop Alleanza 3.0.

Gli altri incontri (da martedì a venerdì) si terranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Zoom e gli chef saranno in diretta dai laboratori di cucina di Confcommercio Ascom - AAMA di Padova. Le studentesse e gli studenti partecipanti, guidati dagli chef, potranno così preparare ricette sane e gustose direttamente dal proprio appartamento, coinvolgendo anche i propri coinquilini e i propri amici!

Il percorso sarà arricchito da alcuni momenti formativi dedicati agli acquisti consapevoli e alle filiere sostenibili: i partecipanti apprenderanno i principi base di una spesa consapevole e responsabile, attenta alla provenienza dei prodotti e agli ingredienti, grazie a un momento formativo proposto da Coop Alleanza 3.0, mentre gli esperti di Fairtrade, organizzazione internazionale di commercio equo, approfondiranno il tema della produzione e degli approvvigionamenti rispettosi dei diritti dei lavoratori, delle loro comunità e dell’ambiente nelle filiere globali.

Novità di quest’anno è l’adesione all’iniziativa Green Food Week in programma dal 7 all’11 marzo 2022, organizzata da Foodinsider e promossa dal gruppo RUS Cibo (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 causate dal sistema alimentare e sensibilizzare a consumare cibo più sostenibile. L’adesione all’iniziativa si concretizzerà, nell’ambito del progetto Educhef, nella proposta, durante alcune delle serate previste, di ricette a basso impatto ambientale a base di legumi, cereali, verdura fresca locale e biologica.

Il progetto Educhef rientra in un contesto più ampio di politiche che l’Ateneo di Padova sta portando avanti da tempo in ambito di promozione del benessere tra studenti e dipendenti e di educazione e informazione sui temi della sostenibilità, in tutte le sue declinazioni.

Tutte le info su: https://www.unipd.it/educhef

Foto articolo da comunicato stampa