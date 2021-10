Mezzo secolo di facoltà di Psicologia al Bo. Dal 1971 sono passati migliaia di studenti

L'anno accademico 2021/2022 rappresenta un traguardo importante per la Psicologia a Padova, infatti, il corso di laurea in Psicologia compie 50 anni. Primo tra i corsi di laurea in Psicologia nel territorio nazionale (assieme a quello dell’Università "La Sapienza" di Roma), il corso di laurea è stato inaugurato nel 1971 (la Gazzetta Ufficiale che ne sanciva la nascita porta la data del 5 novembre). Il successo è stato immediato e in soli due anni il corso in Psicologia è diventato stabilmente uno dei corsi di laurea più frequentati dell'Ateneo di Padova, con migliaia di studenti da tutta Italia. Da quel lontano 1971, molti sono stati i cambiamenti che hanno consolidato l'interesse per il corso di laurea (o meglio i corsi di laurea – attualmente sono ben 6 c.l. triennale e 10 c.l. magistrale), ma soprattutto affermato la reputazione scientifica della Psicologia come disciplina a livello nazionale e internazionale.

La "festa"

Per ripercorrere la sua storia, il 29 ottobre 2021 dalle ore 9.00, alla Cittadella dello studente, Edificio Psicologia 3 (via Venezia, 14), la sede della Psicologia a Padova, la Scuola di Psicologia insieme alla sua omologa romana festeggerà questo importante compleanno in collegamento streaming tra le due università. Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova e Psicologa, sarà in collegamento con Antonella Polimeni, rettrice dell’Università La Sapienza di Roma e insieme introdurranno gli interventi e le tavole rotonde che ripercorreranno i momenti salienti di questi primi 50 anni di uno dei corsi di maggiore successo nel panorama formativo universitario italiano e internazionale. Nel pomeriggio per l’Università di Padova, al Centro Congressi in via Venezia 14, una curiosa parentesi con il Quiz: Indovina chi? Quando i docenti erano studenti, dove saranno esposte foto dei libretti universitari dei docenti della Scuola di Psicologia. Alla Sapienza invece si potrà assistere alla presentazione della Mostra "50 anni di Psicologia Accademica".