Scontri al Bo tra studenti pro Palestina e Digos, volevano impedire l'ingresso al Senato accademico

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video di Gabriele Fusar Poli

Disordini e scontri con la Digos al Bo. Oggi, 11 giugno, attorno alle 14, gli studenti pro Palestina si sono posizionati davanti all’ingresso prima del Senato Accademico per provare a bloccare le attività. Spintoni con gli agenti della Digos per provare ad impedire l'ingresso ai professori e ai partecipanti del Senato Accademico. Subito dopo, sono arrivati fino alla porta del Rettorate, dove ci sono gli uffici della rettrice, Daniela Mapelli. Da ieri è in corso il secondo "blitz" in meno di un mese da parte degli studenti pro-Palestina, che hanno deciso di occupare nuovamente Palazzo Bo, sede dell'Università di Padova, tornando a piantare le tende.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Occupazione

E lo hanno fatto non a caso: oggi, martedì 11 giugno, è infatti in programma una nuova seduta del Senato Accademico: «Chiediamo - affermano gli studenti, riuniti sotto alla sigla "Intifada studentesca Padova" - che venga discussa pubblicamente la fine dei rapporti con il regime sionista e la sua complicità con il genocidio in corso, rescindendo ogni accordo con le università israeliane e con le aziende belliche. Un'Università che da mesi ignora studenti e studentesse e pensa di rifarsi la faccia finanziando solo 5 borse di studio per studenti palestinesi, dimostra il suo sostegno incondizionato ad Israele e conferma la natura unilaterale e antidemocratica dei propri organi decisionali. Il contro-Senato accademico del 14 maggio, partecipato da centinaia di studentesse, dottorande e personale tecnico-amministrativo, ha dimostrato come un processo decisionale collettivo e dal basso sia l’unico legittimo e rappresentativo della comunità accademica. Dimostrare di poter riprendere il controllo delle decisioni delle istituzioni come l'Università, contestare le politiche del nostro governo, dell’Unione Europea e della Nato, permette di rendere sempre più visibili le contraddizioni del sistema capitalista e imperialista, che in Palestina mostra la sua natura di violenza e oppressione. Per questo non possiamo accettare forme di discussione diverse da quella pubblica: vogliamo che la comunità accademica attiva partecipi ad un Senato accademico pubblico, che discuta la nostra mozione sul boicottaggio accademico».