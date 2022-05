Open week delle lauree magistrali su Zoom

La Scuola di Scienze umane sociali e del patrimonio culturale dell’Università di Padova è protagonista dell’Open Week, un progetto di Scuola definito grazie alla collaborazione tra Scuola, Direttori dei quattro Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa, Presidenti dei corsi di studio (CdS), Rappresentanti degli studenti, uffici dell’Area didattica e dei servizi agli studenti di Ateneo e dalla Associazione Alumni.

Gli appuntamenti dell’Open Week si svolgeranno dal 9 al 13 maggio attraverso la modalità meeting di zoom con info e indicazioni per la partecipazione sul sito della Scuola oltre che sulle pagine social dei corsi di laurea di riferimento (https://www.scienzeumane. unipd.it/open-week-lauree- magistrali-2022).

La Scuola di Scienze umane sociali e del patrimonio culturale dell’Università di Padova ha tra i suoi compiti quello di favorire una migliore connessione e uno scambio più approfondito fra i diversi Dipartimenti e CdS che vi afferiscono. L’offerta è straordinariamente ricca: sui 36 CdS della Scuola, sono 23 le Lauree Magistrali proposte, (tra cui 4 Interateneo, una Magistrale a Ciclo Unico) segno che i Corsi di Studio della Scuola sono in grado di offrire interpretazioni, metodologie e strumenti originali per interagire con alcune delle problematiche più urgenti del mondo in cui viviamo. Gli scenari in continuo cambiamento necessitano di universi culturali, formativi e, in prospettiva, professionali, vasti, specialistici e al tempo stesso interdisciplinari.

E la Scuola cerca attraverso questo progetto di alimentare il dialogo tra discipline, pur molto differenti tra loro, che sviluppano come proprio oggetto di studio il pensiero, le azioni, i linguaggi, gli artefatti di uomini e donne declinati nello spazio e nel tempo.

Il gruppo di lavoro interdipartimentale composto da docenti, personale tecnico amministrativo e tecnici informatici, mira a consentire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti triennalisti o neolaureati - non solo di Padova e non solo della Scuola di Scienze umane - di accostarsi all’ampia offerta culturale della Scuola. Le studentesse e gli studenti avranno modo di conoscere nel dettaglio sia le lauree direttamente collegate alla triennale di provenienza, per dare così continuità al progetto formativo iniziato con il primo ciclo di studi, ma anche di valutare una laurea magistrale non direttamente corrispondente alla propria triennale, valorizzando proprio quell’interdisciplinarietà che caratterizza le discipline umanistiche, sociali e del patrimonio culturale.

