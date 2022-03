Palazzo Bo sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina in segno di solidarietà

Anche l'Università di Padova dimostrerà la propria solidarietà al popolo ucraino e lo farà illuminando Palazzo Bo con i colori della bandiera ucraina.

La solidarietà

Il cuore dell'Ateneo sarà illuminato di giallo e azzurro venerdì 4 marzo alle 18.30, come annunciato dalla rettrice Daniela Mapelli che promette di attivarsi per la creazione di borse di studio in favore di persone ucraine. «Viviamo con apprensione ore drammatiche, colme di notizie che ci raccontano e mostrano, con crudele nitidezza, come ancora una volta l’uso indiscriminato della forza stia sostituendo la ragione - scrive la rettrice - Ancora guerra: la vile aggressione che sta subendo in questi giorni l’Ucraina, con tante, troppe, vittime fra i civili, non può lasciare insensibile l’intera nostra comunità accademica. Come ho avuto modo di dire già nelle ore iniziali del conflitto, ci stringiamo accanto a studenti e studentesse ucraini che frequentano il nostro ateneo. Ci siamo subito messi in contatto con loro, così come stiamo fornendo tutto il supporto necessario ai nostri studenti e studentesse in Russia. Ma è tutto il mondo accademico italiano, attraverso la rete Scholars at Risk e grazie ad altre iniziative, che si sta muovendo per portare – dove e come possibile – un aiuto concreto a chi sta vivendo una situazione di pericolo. Vogliamo anche sottolineare la vicinanza al popolo ucraino e, per estensione, a tutte le popolazioni ancora al centro di insensate guerre, illuminando venerdì 4 marzo, alle 18.30, la facciata di Palazzo Bo, cuore del nostro ateneo, con i colori della bandiera ucraina».