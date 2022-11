Nasce Ottocento, il podcast che racconta il cammino da Bologna a Padova da cui è nato il Bo

Come vivevano gli studenti del passato e come vivono quelli del presente? C’è qualcosa che li accomuna? Valori, prospettive, punti di vista, abitudini. Come erano vissute l’università e la giovinezza nel 1200, e cosa ha portato un gruppo di studenti a intraprendere un cammino da Bologna a Padova oltre alla volontà di costruire una università? Allo scopo di raccontare attraverso gli aneddoti di studenti del passato e del presente tematiche diverse, ma valide sia ieri che oggi, Chora Media presenta “Ottocento”, un podcast prodotto in collaborazione con l’Università di Padova che ripercorre il viaggio del gruppo di studenti che nel 1222 lasciò l’Università di Bologna e arrivò a Padova per fondare un nuovo Ateneo.

Pietro Osti

A guidare il racconto di ciascuna puntata è la voce di Pietro Osti, creativo, intrattenitore ed ex studente dell'Università di Padova, dove ha anche lavorato per RadioBue.it, l'emittente web dell'ateneo. Nel corso di otto episodi della durata di circa 13 minuti ciascuno, si ripercorre la storia dell’ateneo dalla sua fondazione nel 1222 ad oggi, raccogliendo i pensieri e le esperienze di studenti e studentesse di oggi, ma anche testimonianze del passato che prendono vita grazie alla voce di Federico Taddia, giornalista e divulgatore scientifico che racconta fatti e aneddoti dell’epoca attraverso le storie di personaggi di fantasia.

Il cammino

ll cammino che viene intrapreso nel corso di ciascun episodio è segnato dalle tematiche più svariate e dalle quali trapelano aneddoti che mostrano stili di vita, modi di fare e di comportarsi dei giovani del passato: da come e cosa mangiavano, ai giochi proibiti e non, finanche a come veniva vissuta e vista la sessualità tra gli studenti. Ogni tappa è accompagnata da una tematica diversa che diventa spunto di riflessione per esplorare più a fondo le abitudini di oggi e di ieri. “Ottocento” è una serie podcast di Chora Media e Università di Padova con la partecipazione di Federico Taddia, giornalista, autore e divulgatore scientifico. Scritta da Ilaria Orrù e Pietro Osti con il supporto di Amedeo Gheller, è disponibile sulle app free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcasts) a partire da mercoledì 30 novembre con due nuovi episodi ogni settimana.