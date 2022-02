Per gli 800 anni dell'Ateneo il portale del sistema bibliotecario si rinnova

Nella ricorrenza degli Ottocento anni dell’Università di Padova cambia veste e si rinnova il portale del Sistema bibliotecario di Ateneo.

Il portale

Il nuovo portale del Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università di Padova nasce proprio da una duplice esigenza: mettere in rilievo una storia antica e continuare a mantenerla in dialogo aperto con le lettrici e i lettori del XXI secolo. Il risultato è una risorsa web che sullo sfondo delle tracce più incisive del passato dell'Ateneo offre una semplice e intuitiva porta di accesso ai milioni di contenuti di GalileoDiscovery: un mare di libri e di documenti digitali. Per favorire quanto più possibile la fruizione e l’inclusione, il servizio è stato progettato per essere nativamente adatto a qualsiasi device (smartphone, tablet, pc, etc), disponibile in italiano e in inglese, conforme agli standard di accessibilità per la fruizione in forma alternativa dei contenuti scritti. Ogni settimana una nuova immagine di sfondo racconterà una piccola parte della storia dell'Ateneo tramite le raccolte digitalizzate di Phaidra e le mostre virtuali di Movio.