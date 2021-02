Reddito di cittadinanza e famiglie: un corso Unipd per gestire gli strumenti e progettare gli interventi

Nel 2019 l’introduzione del Reddito di Cittadinanza ha creato l’esigenza di nuove figure professionali in grado di gestire la misura di politica attiva del lavoro e di progettare gli interventi di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.

L’Università di Padova risponde a questa esigenza con il corso per “Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l’analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti alle famiglie beneficiarie del Reddito di Cittadinanza” gestito dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISPPA) dell’Università di Padova e nato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno del programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).

Il webinar di apertura del corso si terrà martedì 23 febbraio alle 9.30 : l’incontro, introdotto da Sara Colombini del Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, vedrà l’intervento dell’artista Jago, che sarà intervistato da Gaetano Balestra, Fondazione San Gennaro di Napoli, per parlare di come cultura, arte, educazione ed economia possano incrociarsi per generare innovazione sociale.

Ad aprire il webinar, moderato da Andrea Petrella dell’Università di Padova, sarà Egidio Robusto, Direttore del Dipartimento FISPPA dell’Ateneo patavino, cui seguiranno gli interventi di Angelo Marano, Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), Cristina Berliri e Adriana Ciampa (MLPS) e Gianmario Gazzi, Presidente nazionale dell’ordine degli Assistenti sociali (CNOAS).

A seguire la lectio magistralis di Cristiano Gori, docente dell’Università di Trento e autore di Combattere la povertà; Paola Milani, docente di Pedagogia Sociale e di Pedagogia delle Famiglie e Responsabile del Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare (LabRIEF) del Dipartimento FISPPA di Unipd, con un intervento sul framework degli strumenti relativi ai Patti per l’Inclusione Sociale e Alessandra Marini, Senior economist che discuterà le azioni formative della Banca Mondiale. Chiuderà i lavori Laura Cassio, Senior expert nell’implementazione di politiche anti-poverty alla Commissione Europea.

Il seminario presenterà la cornice teorico-pratica che orienta il corso e, più in generale, l’agire dei servizi nell’implementazione delle linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Si tratta di una cornice che fa perno sulla giustizia sociale, i diritti umani e i diritti dei bambini, entro la quale attuare azioni di sistema e pratiche operative per implementare il P.I.P.P.I. in maniera integrata alla policy del Reddito di Cittadinanza nella quotidianità dei servizi.

Programma P.I.P.P.I. UNIPD

P.I.P.P.I. si ispira a Pippi Calzelunghe, personaggio metaforico delle potenzialità inesauribili dei bambini e delle loro capacità di resilienza: la figura di Pippi crea un orizzonte di senso centrato sulle possibilità di cambiamento della persona umana, sull’importanza delle reti sociali, dei legami affettivi, delle possibilità di apprendimento e recupero anche nelle situazioni di vulnerabilità. Ma P.I.P.P.I. è molto di più: è il programma nazionale finanziato dal 2011 in maniera più ampia e continuativa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’investimento pubblico complessivo più alto mai registrato nella storia delle politiche sociali italiane. È il risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare (Labrief) del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università di Padova. Più di 7000 operatori in circa 250 ambiti territoriali di tutte le 20 Regioni italiane sono stati coinvolti a diverso titolo nel Programma tra il 2011 e il 2019. A novembre 2018, il decreto Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ha stabilizzato e finanziato P.I.P.P.I. nelle politiche per l’infanzia e l’adolescenza per i prossimi anni. Dopo otto anni di azioni sperimentali, P.I.P.P.I. è divenuto così strutturale al sistema dei servizi. Si tratta di un esempio in cui un’attività di ricerca, integrata alla formazione e all’intervento degli operatori nei servizi, ha potuto impattare ed entrare a pieno titolo nelle politiche nazionali e quindi nel sistema dei servizi. Le esperienze di P.I.P.P.I. sanno quindi offrire una concreta testimonianza di importanti cambiamenti avvenuti nelle pratiche di lavoro dei servizi, rendendo operativo l’ascolto e la partecipazione dei bambini, delle loro famiglie, delle loro idee e opinioni sulle decisioni che li riguardano. In particolare, l’approccio proposto da P.I.P.P.I. alla valutazione delle situazioni familiari è una chiave di volta rispetto al tema, che continua a venire alla ribalta delle cronache, dell’arbitrarietà e dell’assenza di rigore metodologico nei giudizi professionali, della carenza di collegamento fra la fase di valutazione iniziale, di progettazione e di valutazione complessiva della situazione familiare in carico ai servizi. Il Programma è stato avviato nel contesto della attuale legislazione europea che riconosce il sostegno alla genitorialità come strategia essenziale per «rompere il circolo dello svantaggio sociale e assicurare ai bambini a good start nella vita» e della legislazione italiana che sottolinea l’importanza di far crescere i bambini all’interno delle famiglie. In questo senso P.I.P.P.I. si situa all’interno dei 17 obiettivi (Millennium Goals) dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare per l’obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze. P.I.P.P.I. si inserisce nell’area dei programmi definiti nella letteratura anglosassone di Preservation Families e di Home care intensive intervention e ha una duplice finalità. Da un lato sperimenta sul campo un modello preventivo, rivolto alle famiglie in situazione di negligenza e vulnerabilità, per migliorare l’appropriatezza degli interventi di allontanamento bambini dal nucleo familiare, ridurre il rischio di maltrattamento, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. Dall’altro è capace di costruire una comunità di pratiche e di ricerca nei servizi, che, a livello nazionale, tramite le possibilità offerte dall’agire all’interno di una struttura sperimentale, operi una rivisitazione complessiva e uniforme nel Paese delle condizioni organizzative, culturali e tecniche in cui sono realizzate le pratiche di intervento, al fine di assicurarne appropriatezza, efficacia e qualità, tramite percorsi di valutazione scientificamente riconosciuti.

