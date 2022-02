In arrivo la Scuola di specializzazione in Fisica medica: il Bo unisce le forze con Verona e Trento

L'iter amministrativo verrà presto avviato. Il Bo creerà una Scuola di specializzazione in Fisica medica assieme agli Atenei di Verona e Trento.

La Scuola

La comunicazione è arrivata al Senato accademico martedì 15 febbraio. Un accordo è stato firmato dalle tre università per la realizzazione della Scuola di specializzazione in Fisica medica e il Bo è stato scelto come sede amministrativa. I tre Atenei uniranno risorse in termini di docenti e laboratori al fine di rispondere al fabbisogno di fisici medici che si avverte in tutto il Nord-Est. Lo schema dell'accordo, inoltre, potrà essere utilizzato anche in altre occasioni, qualora l'Università di Padova decida di intraprendere altre collaborazioni simili. L'attivazione non sarà immediata, si dovrà attendere il completamente dell'iter amministrativo e di tutte le pratiche per la messa in atto di una nuova Scuola.