/ Via Niccolò Tommaseo, 59

Scuole di specializzazione per laureati in medicina e chirurgia: tutte le info sulle selezioni

La prova è nazionale e si terrà per l’intero territorio italiano in data 20.07.2021; si svolgerà su un applicativo creato da CINECA, mediante utilizzo del PC. A disposizione 210 minuti in totale per 140 quesiti a risposta multipla