Prossimo Business Game: la competizione per data scientist è online

Giovedì 7 aprile dalle ore 9 alle ore 13 si terrà l’edizione 2022 del Business Game per Data Scientist, la competizione per analisti di dati che si sfideranno sulla creazione di un modello di previsione sulla base di un data set reale. La competizione sarà completata poi nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 e fino alle 18, dai colloqui conoscitivi individuali degli iscritti alla Business Game con le aziende partecipanti.

Online

A causa delle disposizioni per il contenimento del covid-19 e al fine di evitare assembramenti, questa edizione si terrà online sulla piattaforma Zoom.

La competizione

La partecipazione alla competizione, aperta a studenti universitari e laureati in grado di operare come data scientist, permetterà di selezionare figure di esperti da inserire attraverso stage o assunzione all’interno delle aziende partecipanti, sulla base della prova pratica e dei colloqui di selezione. La competizione è individuale e i candidati dovranno portarsi da casa il materiale hardware (computer, tablet...) e software che ritengono necessario per effettuare le analisi. La capacità di previsione dei modelli dei candidati si basa su un database esterno ed è per questo una valutazione oggettiva (e quantitativa) e sulla base di questi risultati saranno stabiliti lo scoring e la graduatoria dei candidati.

I premi

Per i primi tre classificati al business game, che abbiano sostenuto i colloqui con le aziende presenti, sono previsti dei premi in denaro: 400 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo e 200 euro per il terzo classificato.

Per informazioni

Ufficio Career Service

via Martiri della Libertà, 2 - 35137 Padova

placement@unipd.it

aziende.careerservice@unipd.it

Info web

https://www.universitaperta-unipd.it/eventi/business-game

