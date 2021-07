Special time a UniPd: fino al 18 luglio sconti del 20% allo store dell’Università di Padova

Il punti vendita si trovano a Palazzo del Bo, ma anche all'Orto Botanico dell’Università di Padova e un altro in via San Francesco sotto ai portici. Tutte le offerte e gli articoli firmati UniPd sono disponibili online e la marce acquistata può essere ritirata nei negozi

UniPd Store è il negozio dell’Università di Padova, ideato e realizzato per far conoscere e condividere con gli studenti, i dipendenti e i visitatori la storia e le tradizioni che hanno reso famosa l’Università di Padova a livello nazionale e internazionale.

Lo sconto

Fino al 18 luglio ci sarà una promozione con lo sconto del 20% su tutti gli articoli e del 5% sui libri, sia in negozio che sugli acquisti online. Per chi acquista online è previsto il ritiro gratuito degli articoli in negozio. Gli articoli spaziano dall’abbigliamento (t-shirt, felpe, polo…), alla cartoleria (taccuini, quaderni, penne, mug…), oggettistica classica e di design (portachiavi, astucci, auricolari, USB, proposte ecosostenibili, giochi in legno…), ai libri, zaini e borse, articoli raffinati in seta e molto altro. Ogni oggetto è frutto di una attenta ricerca e tutto è rigorosamente marchiato Università.

Il negozio dell'Ateneo

L’Ateneo patavino è fra i più antichi in Italia e nel mondo, fondato nel 1222, e anche tra i primi in Italia ad inaugurare, nel 2002, un negozio di merchandising universitario. Il primo punto vendita sorge a Palazzo Bo, sede storica e istituzionale dell’università, nel cuore della città. Successivamente vengono aperti altri due store, uno all’Orto Botanico dell’Università di Padova e un altro in via San Francesco sotto ai portici.

Info: https://www.unipdstore.it/it/

UNIPD store Palazzo Bo

Via VIII febbraio 2, 35122 Padova

Tel: +39 049 827 3110

Email: unipdstore.palazzobo@unipd.it

Orari apertura

Lunedì – Domenica: 9 -18

Foto articolo da comunicato stampa.