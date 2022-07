Scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, la prova d'ingresso alla Fiera di Padova

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con suo decreto n. 909 del 2022, ha stabilito la data e le modalità del concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia. La prova è nazionale e si terrà per l’intero territorio italiano martedì 26 luglio dalle ore 14. Padova, nello specifico, avrà per sede il Padiglione 7 dell’Ente Fiera con ingresso da via Venezia Cancello “S”.

Il test di ingresso, svolto su un applicativo creato da CINECA, si terrà mediante utilizzo del PC e consiste nella risposta multipla a 140 quesiti per la risoluzione dei quali i candidati hanno a disposizione 210 minuti.

Il numero di candidati iscritti al test di Padova è pari a 955: 521 (55%) femmine e 434 maschi (45%), in linea con i dati relativi agli iscritti . Sempre il MUR, in ragione dell’emergenza pandemica, ha richiesto a tutti gli Atenei che hanno una Scuola di Medicina e Chirurgia di mettersi a disposizione per fornire le sedi dello svolgimento della prova. Per questa ragione il numero di aspiranti candidati alle Scuole di Specializzazione che faranno la prova nella sede di Padova è inferiore al triennio scorso (1139 nel 2021, 1413 nel 2020 e di 1782 nel 2019 - quando Padova era stato l’unico Ateneo del Triveneto a ospitare i candidati) in ragione del fatto che il test si tiene anche a Trieste, Udine, Trento e Verona.

Sempre il MUR ha assegnato a Padova 47 Scuole di Specializzazione attivate e accreditate nell’Ateneo patavino: quelle con la numerosità più alta risultano essere Anestesia e rianimazione, Pediatria, Chirurgia generale, Medicina interna, Medicina dell’emergenza e urgenza, Geriatria.

L’Ateneo ha messo in opera tutti i presidi e tutte le azioni volte al contrasto del Covid-19 in sinergia con il Ministero e come di prassi per tutte le attività che lo coinvolgono. Il Ministero non ha ancora determinato il numero di contratti attribuiti a Padova e nemmeno la ripartizione tra le Scuole . A livello nazionale i contratti di formazione medico specialistica sono aumentati, portandosi a più di 13.000. Analizzando lo storico dell’ultimo triennio l’Università di Padova ha visto un trend crescente di contratti passando dai 524 nel 2019, 813 nel 2020 e 979 nel 2021 .

mm