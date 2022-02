Dalla Florida al Mediterraneo a caccia di microplastiche: il progetto del Bo

Un viaggio in barca a vela di due mesi che avrà inizio a maggio, con un obiettivo preciso: l’analisi delle microplastiche nell’oceano Atlantico. È l’impresa di Alfredo Giacon, velista che ha più volte fatto il giro del mondo, e Valentina Poli, giovane ricercatrice di Ingegneria ambientale del Bo. Del progetto “A Sail for the Blue: Research for Oceans and Microplastics” è responsabile Maria Cristina Lavagnolo, docente del Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale.

La traversata

Da Cape Canaveral in Florida a Genova, passando per le Azzorre. È il tragitto che Giacon e Poli faranno e durante il quale raccoglieranno campioni per capire quale sia lo stato di salute dell’acqua. E la presenza di microplastiche. «Quando ho fatto il giro del mondo tra il 1998 e il 2000 ho toccato con mano cosa voglia dire cambiamento climatico – ha detto Giacon – E ho deciso che non sarei rimasto con le mani in mano. Troppi parlano di cambiamento climatico senza fare niente. Noi agiamo». L’idea nasce dal caso. Giacon incontra una dipendente dell’Università di Padova sotto i portici delle piazze padovane. «Devo riportare la barca dagli Stati Uniti all’Italia: posso fare qualcosa di utile?» ha chiesto. «La ricerca è a disposizione del cittadino – ha sottolineato Lavagnolo – Verrà monitorato lo stato di salute dell’acqua, la presenza di microplastiche. Poi, in collaborazione con l’Ateneo di Genova, verrà analizzato il Dna ambientale e durante la traversata sarà raccolto un campione per trascinamento». Un progetto che entra a pieno titolo nei festeggiamenti per gli 800 anni del Bo, come hanno sottolineato la rettrice Daniela Mapelli e la prorettrice alla Sostenibilità Francesca Da Porto: «Festeggiamo la nostra storia guardando al futuro e sul tema dell’inquinamento c’è ancora molto da fare».